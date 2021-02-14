«Должны подумать о последствиях любого шага»: Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс

Россия не бросит Донбасс «несмотря ни на что», отметил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских СМИ. Во время беседы с журналистами Путин также затронул ряд других вопросов. Говоря о западной политике сдерживания России, президент подчеркнул, что эта активность становится всё более заметной по мере достижения страной новых успехов. Наряду с этим президент отметил, что в России остаются проблемы, но нужно набраться терпения и работать над их решением. Путин подчеркнул, что Россия ещё не достигла своего пика и находится в процессе развития.

Владимир Путин провёл закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. Глава государства обсудил с журналистами ситуацию в Донбассе, западную политику сдерживания России, а также успехи страны в борьбе с коронавирусом.

Ситуация в Донбассе

Говоря о ситуации на востоке Украины, Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс «несмотря ни на что».

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что при принятии решения следует думать о последствиях.

«На наших с вами (я говорю на наших с вами, потому что вы — четвёртая власть), на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И, прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — сказал российский лидер.

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О направлении развития

Президент констатировал, что для разрешения проблем в стране нужно набраться терпения и работать.При этом глава государства подчеркнул, что власть должна действовать «не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности».

Как отметил Путин, государство не случайно выработало систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в том числе крупных и малых городов.

«Постепенно, постепенно всё будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают, точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия ещё не достигла своего пика и находится в процессе развития.

«Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», — сказал он, напомнив, что страна прошла тяжёлые испытания в 1990-х и начале 2000-х годов.

Важным для развития страны обстоятельством Путин назвал чувства патриотизма и любви к отечеству у граждан. Президент отметил, что важно помнить достижения старшего поколения.

«Если не любить свое отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно — я абсолютно в этом убеждён — оно есть», — заключил президент.

Политика сдерживания России

По мере того, как Россия становится сильнее, всё более заметной оказывается политика сдерживания, которую демонстрируют другие страны, отметил Путин.

«Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — всё, тогда началась сразу политика сдерживания. Именно тогда — потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но всё больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что западные партнёры России поначалу скептически относились к успехам Москвы в области создания новых образцов вооружений, однако позднее их позиция кардинальным образом изменилась.

Об успехах России, которые провоцируют реакцию Запада

«Сейчас уже говорят, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия», — сказал Путин.

Причины несогласованных акций протеста

По словам президента, противники России давно используют в своих интересах амбициозных, жаждущих власти и денег людей. Путин отметил, что подобные ситуации наблюдались в новейшей российской истории, а также в более отдалённом времени.

«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», — сказал президент.

О попытках оппонентов России повлиять на ситуацию в стране

Глава государства отметил, что в подобных ситуациях, как правило, винят «начальство».

«Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались!» — подчеркнул Путин.

Зарубежные интернет-платформы в России

Намерений искусственно создавать препятствия российским интернет-пользователям нет, подчеркнул Путин. Однако в случае враждебных действий против России существует возможность отключения зарубежных интернет-сервисов, сказал президент.

«У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — подчеркнул президент.

О нежелании создавать препятствия российским интернет-пользователям

Путин отметил, что у России есть перспективы развития собственных сервисов. В этой связи он упомянул такие платформы, как «Яндекс» и «Сбербанк».

«У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям», — сказал Путин.

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Упехи в борьбе с COVID-19

Россия за счёт лучшей по сравнению с другими странами мобилизации эффективно справилась с распространением COVID-19, отметил президент. Он обратил внимание на количество заболевших на сто тысяч населения, подчеркнув, что это самый объективный показатель.

«У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты. — RT) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой», — сказал Путин.