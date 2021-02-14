Путин высказался о протестных акциях

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Президент России Владимир Путин, комментируя протестные акции, заявил, что противоборствующие силы использовали момент накопленного недовольства людей.

«Теперь по поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чём дело? Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», — цитирует РИА Новости слова Путина на встрече с редакторами российских СМИ, показанной на телеканале «Россия 24».

По его словам, сейчас люди стали хуже жить в том числе в связи с пандемией коронавируса.

Ранее замначальника управления Генпрокуратуры России Алексей Жафяров рассказал о привлечённых к ответственности за участие несовершеннолетних в незаконных акциях 31 января.

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