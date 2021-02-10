Генпрокуратура рассказала о наказанных за участие подростков в незаконных акциях

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Замначальника управления Генпрокуратуры России Алексей Жафяров рассказал о привлечённых к ответственности за участие несовершеннолетних в незаконных акциях 31 января.

По его словам, более 200 родителей и законных представителей привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января.

«Кстати, по итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения учащихся школ в участие в несанкционированных акциях.

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