Кравцов назвал недопустимым вовлечение школьников в несогласованные акции

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения учащихся школ в участие в несанкционированных акциях.
Кравцов назвал недопустимым вовлечение школьников в несогласованные акции
  • РИА Новости

«Единицы школьников участвовали, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Кравцова, Минпросвещения не будет проводить проверки по фактам вовлечения школьников в несанкционированные акции. 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.

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