Кравцов назвал недопустимым вовлечение школьников в несогласованные акции
- РИА Новости
«Единицы школьников участвовали, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Кравцова, Минпросвещения не будет проводить проверки по фактам вовлечения школьников в несанкционированные акции.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.