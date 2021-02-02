Кравцов назвал недопустимым вовлечение школьников в несогласованные акции

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о недопустимости вовлечения учащихся школ в участие в несанкционированных акциях.

«Единицы школьников участвовали, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Кравцова, Минпросвещения не будет проводить проверки по фактам вовлечения школьников в несанкционированные акции.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.