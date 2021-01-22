СК возбудил дело из-за призывов к участию в незаконной акции 23 января

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она сообщила, что такое решение принято по результатам проверки размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК России (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)».

В ведомстве напомнили, что в Москве и других субъектах России действуют ограничения из-за распространения коронавируса, в связи с чем уполномоченные органы власти отказали в проведении 23 января митингов.

В СК отметили, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создаёт для них реальную угрозу заболевания.

«Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — сообщили в Следственном комитете.

В рамках дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, которые опубликовали призывы к несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в столице.