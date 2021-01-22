Собянин назвал недопустимым проведение незаконной акции 23 января в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в столице.

«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю её проведение недопустимым», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Также мэр Москвы заявил, что ещё более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в незаконную акцию несовершеннолетних.

Он попросил родителей не подвергать детей риску в угоду провокаторам.

Ранее Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.

Также столичный главк МВД предупредил об ответственности за участие в незаконных митингах.

В Кремле назвали недопустимым призывать к участию в несогласованных мероприятиях и тем более вовлекать в них молодых людей и детей.