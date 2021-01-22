Собянин назвал недопустимым проведение незаконной акции 23 января в Москве
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«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю её проведение недопустимым», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Также мэр Москвы заявил, что ещё более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в незаконную акцию несовершеннолетних.
Он попросил родителей не подвергать детей риску в угоду провокаторам.
Ранее Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.
Также столичный главк МВД предупредил об ответственности за участие в незаконных митингах.
В Кремле назвали недопустимым призывать к участию в несогласованных мероприятиях и тем более вовлекать в них молодых людей и детей.