ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января

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ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.
ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится на сайте московской полиции.

Полиция также призвала граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в незаконных акциях 23 января.

Отмечается, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

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