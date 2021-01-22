Генпрокуратура вынесла повторные предостережения из-за призывов о незаконных акциях

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Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.
Генпрокуратура вынесла повторные предостережения из-за призывов о незаконных акциях
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. 

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона 23 января текущего года, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий», — заявил он.

По его словам, также Генпрокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о том, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. 

«В случае если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявил Иванов.

Кроме того, в Генпрокуратуре особо отметили, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность «может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК России». 

Отмечается, что, таким образом, лица, призывающие к участию в незаконных массовых акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее столичный главк МВД предупредил об ответственности за участие в незаконных митингах.

В Кремле назвали недопустимым призывать к участию в несогласованных мероприятиях и тем более вовлекать в них молодых людей и детей. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, позиция здесь может быть только одна — в пользу безусловной необходимости соблюдения закона.

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