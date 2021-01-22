В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января.

«Позиция может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее», — сказал Песков, комментируя просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу.

Он также отметил, что «участие студентов в тех или иных акциях — это, безусловно, личное дело студентов».

«Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счёт может быть своя политика», — заявил Песков.

Ранее ГУ МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.