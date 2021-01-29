Роскомнадзор требует от YouTube снять ограничения на гимн России

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Роскомнадзор направил в американскую компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию в YouTube материалов, содержащих гимн России.
Роскомнадзор требует от YouTube снять ограничения на гимн России
  • Reuters

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав», — отмечается в заявлении.

Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав, поэтому соответствующая блокировка является «недопустимым хамством» в отношении всех граждан России.

Ранее Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА.

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