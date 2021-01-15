Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала блокировку YouTube-каналов футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, на адрес компании Google LLC были направлены письма с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам спортивных организаций.

В Роскомнадзоре отметили, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

Ранее сообщалось, что в РПЛ выразили недоумение из-за блокировки YouTube-аккаунта «Ахмата».