Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, на адрес компании Google LLC были направлены письма с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам спортивных организаций.
В Роскомнадзоре отметили, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.
Ранее сообщалось, что в РПЛ выразили недоумение из-за блокировки YouTube-аккаунта «Ахмата».