В РПЛ выразили недоумение из-за блокировки YouTube-аккаунта «Ахмата»

Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировала на блокировку официального канала «Ахмата» на YouTube.

Как уточняется в официальном заявлении, распространённом пресс-службой лиги, блокировка «вызывает недоумение». Также отмечается, что «Ахмат» не получал объяснений по факту случившегося.

«Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — заявили в РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» намекнули на интерес к покинувшему «Ахмат» Олегу Иванову.