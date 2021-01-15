В РПЛ выразили недоумение из-за блокировки YouTube-аккаунта «Ахмата»

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировала на блокировку официального канала «Ахмата» на YouTube.
В РПЛ выразили недоумение из-за блокировки YouTube-аккаунта «Ахмата»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как уточняется в официальном заявлении, распространённом пресс-службой лиги, блокировка «вызывает недоумение». Также отмечается, что «Ахмат» не получал объяснений по факту случившегося.

«Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — заявили в РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» намекнули на интерес к покинувшему «Ахмат» Олегу Иванову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить