«Переговоры идут медленно и сложно»: почему Украина заявила о невозможности выполнения Минских соглашений
- globallookpress.com
- © MARKIIAN LYSEIKO
В офисе президента Украины признали, что Минские соглашения в текущей редакции практически невыполнимы.
«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — приводит Интерфакс слова главы офиса Зеленского Андрея Ермака, прозвучавшие в эфире телеканала «Украина 24».
- Андрей Ермак
- РИА Новости
Он добавил, что, хотя прогресс в переговорах есть, они идут «очень медленно и сложно». При этом, по его словам, Киеву «удалось кардинально изменить представительство в минском процессе», а также «поднять уровень безоговорочной поддержки» со стороны европейских партнёров.
Ермак подчеркнул, что в процессе согласования новой дорожной карты «безусловно, нужно вносить корректировки для (придания. — RT) импульса переговорам, чтобы спасти их».
В то же время одну из ключевых ролей в урегулировании должны сыграть США, считают в офисе Зеленского. Как отметил Андрей Ермак, сегодня в нормандском формате уже есть четыре участника, и новый может присоединиться только по их решению.
«Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнёр Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», — подчеркнул Ермак.
На заявления главы офиса Зеленского уже отреагировали в Москве. Так, в разговоре с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек допустил, что следующим шагом Киева может стать призыв к разработке новых условий урегулирования.
«Причём главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений», — отметил парламентарий.
«Имитация активности»
Украинские власти давно пытаются привлечь Вашингтон к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Так, в декабре 2020 года Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times выразил надежду, что новый глава Белого дома поможет разрешить конфликт. Он напомнил, что ранее у Джо Байдена были «тесные связи с Украиной» и он «хорошо понимает русских и понимает разницу между Украиной и Россией».
«Кроме того, на мой взгляд, он понимает украинский менталитет. Это поможет укрепить отношения, урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединённые Штаты могут помочь», — сказал Зеленский.
- Владимир Зеленский
- Reuters
- © Ukrainian Presidential Press Service
В июне прошлого года вице-премьер Украины Алексей Резников призвал США и Великобританию организовать переговоры по Донбассу без участия России. Об этом чиновник написал в статье для Атлантического совета*. Такие переговоры должны проходить по линии Будапештского меморандума, подписантами которого выступают Украина, США, Великобритания и Россия.
Однако, как считают в Киеве, Москва якобы нарушила условия меморандума, «напав» на Украину, поэтому её нужно исключить из переговоров.
Между тем, как предполагают политологи, если США будут заинтересованы в разрешении конфликта в Донбассе, то смогут действительно сыграть в этом процессе существенную роль.
«Соединённые Штаты совместно с Россией могли бы склонить Украину к поиску компромисса», — сказал в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Однако надежды Киева на то, что американская сторона поможет отменить основные положения Минских соглашений, лишены оснований, считает Погребинский.
Политолог Александр Дудчак, в свою очередь, полагает, что призывы Киева к Вашингтону вряд ли стоит рассматривать всерьёз.
«Вся эта риторика — лишь имитация активности. Таким образом администрация Зеленского пытается переложить на США ответственность за невыполнение Минских соглашений. Но подключение США к нормандскому процессу ничего не изменит. Американскую сторону вполне устраивает наличие горячей точки у российской границы», — пояснил Дудчак в комментарии RT.
Долгая дорога к миру
Напомним, Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года главами самопровозглашённых ЛНР и ДНР, представителями России, Украины и ОБСЕ.
Документ содержит детальный план мирного урегулирования конфликта. Стороны взяли на себя обязательства прекратить огонь, а также отвести все тяжёлые вооружения на равные расстояния для создания зоны безопасности.
В первый день после отвода сил стороны должны были начать диалог о «модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством», а также законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Указать территории, на которые распространяется закон, должна Рада в своём постановлении.
- © REUTERS/Alexander Ermochenko
При этом восстановление полного контроля Украины над госграницей должно начаться после того, как в Донбассе пройдут местные выборы, и завершиться после «всеобъемлющего политического урегулирования». Кроме того, Украина обязалась провести на конституционном уровне децентрализацию страны с учётом особенностей некоторых районов Донбасса, а также принять постоянно действующее законодательство об особом статусе этих территорий.
Однако в действительности соглашения фактически не реализовывались. Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал решить эту проблему. В инаугурационной речи он заявил, что готов потерять популярность и даже пост ради мира в Донбассе.
На первых порах новая украинская администрация сделала определённые шаги по урегулированию ситуации. Сторонам удалось развести силы на трёх участках — в районе села Петровское, станицы Луганской и города Золотое. Кроме того, Киев подписал в октябре 2019-го формулу Штайнмайера, которая определяет механизм реализации Минских соглашений.
В декабре 2019 года в Париже прошёл саммит в нормандском формате, в ходе которого лидеры России, Франции, ФРГ и Украины подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.
Однако на этом какие-либо подвижки с украинской стороны прекратились. Так, спустя всего несколько дней после парижского саммита Зеленский заявил, что Киев рассчитывает изменить текст Минских соглашений. Политик отметил, что с момента подписания документа прошло уже четыре года, хотя нынешняя власть всё равно должна следовать его условиям.
«Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять», — заявил Зеленский.
В частности, Киев не устраивает пункт о государственной границе, согласно которому она должна перейти под украинский контроль только после выборов в Донбассе.
Кроме того, украинские власти отказались закреплять особый статус Донбасса в Конституции, о чём ранее сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
Двойной мотив
В ноябре 2020 года Киев подготовил новую инициативу по реинтеграции Донбасса под названием «Пять совместных шагов». Об этом журналистам рассказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Украина выдвинула полное разоружение народной милиции ДНР и ЛНР в качестве условия проведения выборов на неподконтрольных территориях.
Аналитики, в свою очередь, отмечают, что деятельность киевских властей в последние месяцы направлена исключительно на затягивание процесса по урегулированию конфликта.
«В действительности власти не очень-то хотят, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины. Зеленскому не нравится пророссийский настрой региона. И после реинтеграции это будет мешать Киеву проводить политику в интересах США», — говорит Погребинский.
По его мнению, украинское руководство стремится сохранить текущие разногласия с Россией.
«Если Минские соглашения будут выполнены, то это обрушит главную идеологическую конструкцию Киева, которая основана на «российской агрессии». Однако если Киев не выполнит Минские соглашения, полагаю, Донбасс может окончательно покинуть Украину», — считает Погребинский.
Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. Говоря о причинах, по которым Киев в 2015 году всё-таки подписал Минские соглашения, он напомнил, что тогда украинская армия находилась на грани полного разгрома.
«Сейчас же Украина немного пришла в себя, осознала свою безнаказанность за гибель людей в Донбассе. Киев просто саботирует Минские соглашения, что вполне устраивает и американскую администрацию. И в таких условиях воссоединение Донбасса и Украины невозможно», — подытожил Дудчак.
* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.
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