В Госдуме прокомментировали слова Ермака о Минских соглашениях

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который назвал минские договорённости практически невыполнимыми в той редакции, в которой их подписали.
В Госдуме прокомментировали слова Ермака о Минских соглашениях
  • РИА Новости

Как отметил Бальбек, сейчас появляются заявления о том, что Минские соглашения практически невыполнимы, а потом всем сообщат, что «для Украины их больше нет и надо срочно придумывать что-то новое».

«Причём главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — сказал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что все эти «ухищрения» всё равно не приведут к долгожданному окончанию конфликта в Донбассе.

«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять всё равно придётся, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — заключил Бальбек.

Ранее Андрей Ермак назвал минские договорённости практически невыполнимыми в той редакции, в которой их подписали. Он подчеркнул, что Киев при этом намерен сделать всё для их реализации.

При этом Ермак добавил, что спустя шесть лет после подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.

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