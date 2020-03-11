Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

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Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы.
Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

На пленарном заседании в среду, 11 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал украинских депутатов, приехавших в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата, отметив, что это их первый с 2014 года визит.

«Идёт формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», — сказал Володин.

Вместе с тем он заявил о необходимости в рамках парламентского измерения «сделать всё» для мира на Украине, законодательного обеспечения решения глав государств «нормандской четвёрки», выполнения Минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.

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