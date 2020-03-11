Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате

Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что темой встречи является предложение создать парламентское измерение нормандского формата.

«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу (по включению парламентариев в работу в нормандском формате. — RT). Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — приводит ТАСС его слова.

В конце января Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.

На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию», позволит инициатива межпарламентского диалога в нормандском формате.