Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.
Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате
  • kremlin.ru

Ранее сообщалось, что темой встречи является предложение создать парламентское измерение нормандского формата.

«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу (по включению парламентариев в работу в нормандском формате. — RT). Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — приводит ТАСС его слова.

В конце января Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.

На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию», позволит инициатива межпарламентского диалога в нормандском формате.

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