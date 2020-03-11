Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате
- kremlin.ru
Ранее сообщалось, что темой встречи является предложение создать парламентское измерение нормандского формата.
«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу (по включению парламентариев в работу в нормандском формате. — RT). Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — приводит ТАСС его слова.
В конце января Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.
На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию», позволит инициатива межпарламентского диалога в нормандском формате.