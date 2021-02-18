«Безнравственная и бессмысленная акция»: в России ответили на намерение Украины блокировать подачу воды в Крым

Намерение Украины заблокировать подачу воды в Крым — это безнравственная и бессмысленная акция, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Ранее так называемый постпред украинского президента на полуострове утверждал, что Киев намерен достроить дамбу на Северо-Крымском канале для блокировки доступа воды в этот российский регион. Косачёв напомнил, что Россия принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение жителей Крыма водой.

Намерение Украины заблокировать подачу воды в Крым безнравственно и бессмысленно, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT. Он прокомментировал заявление Кориневича.

Ранее так называемый постоянный представитель украинского президента на полуострове Антон Кориневич заявил, что Киев намерен достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая «максимально исключит попадание воды» на полуостров.

«С моральной точки зрения и эта акция, и все предыдущие действия украинских властей по ограничению подачи воды в Крым абсолютно безнравственны. Потому что речь идёт о жизнеобеспечении людей, которые вне зависимости от политических и иных обстоятельств остаются людьми и просто не могут ограничиваться в таких сюжетах, как водообеспечение», — заявил в ответ Косачёв.

Он также добавил, что с практической точки зрения инициатива Киева не имеет смысла, так как украинская сторона уже ввела ограничения на поставку воды, создающие проблемы для водоснабжения полуострова, решением которых занимается Россия.

«Предпринимаются соответствующие действия именно практического характера, которые позволят уже в ближайшем будущем обеспечить устойчивое снабжение жителей Крыма водой. Это будет система, построенная на принципах самодостаточности и самообеспечения», — подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT допустил, что строительство дамбы может стать поводом, который позволит Киеву урезать бюджетные расходы на другие сферы деятельности государства.

«Не сомневаюсь, что официальный Киев сэкономит на социальном направлении. И, разумеется, заинтересованные лица получат на эту стратегическую стройку необходимые бюджетные ассигнования, которые освоят самым эффективным — в первую очередь для себя — способом», — прокомментировал решение киевских властей Бальбек.

РИА Новости

© Дмитрий Макеев

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал действия Украины варварством.

«Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадёжная трата времени. У нас уже разработана и реализовывается чёткая дорожная карта для обеспечения населения надёжным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом», — приводит слова Шеремета РИА Новости.

Депутат обратил внимание, что власти Украины действуют по принципу «отморожу уши назло маме», так как перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу в первую очередь привело к заболачиванию земель в Херсонской области, нанеся региону экологический вред.

Напомним, что затруднения с водоснабжением Крыма возникли в 2014 году. Полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

После этого Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Жители и предприятия региона получают воду из местных источников, однако за последний год они частично обмелели из-за малого количества осадков, бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

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Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков напомнил, что Киев несколько месяцев радовался засушливой погоде в Крыму и возникшему вододефициту. Теперь, когда на полуострове выпал обильный снег и начали заполняться водохранилища, у украинской стороны наступил «период больших горестных переживаний», отметил сенатор.

«Всё это имитация кропотливой работы и вызывает только усмешку», — высказался он о действиях властей Украины, добавив, что вопрос устойчивого водоснабжения Крыма будет решён российским правительством.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Решить этот вопрос кабмину поручил президент Владимир Путин.

Как поясняли в правительстве, он включает 14 инициатив, среди которых — разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, геолого-разведочные мероприятия, а также капитальный ремонт действующих сетей водоснабжения.

«Общий объём финансирования мероприятий, представленных в документе, превысит 48 млрд рублей. Их успешное выполнение обеспечит дополнительную подачу воды в Крым и Севастополь в объёме не менее 309 тыс. кубометров в сутки», — сообщали в кабмине.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что план правительства России должен быть реализован до 2024 года. По его словам, среди запланированных мероприятий намечены ремонт и реконструкция канализационных очистных сооружений на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака.

«Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему вододефицита. Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова», — подчеркнул Аксёнов.