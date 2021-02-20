Медведев оценил введение на Украине санкций против Медведчука

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение украинских властей о введении санкций в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является «противоправным абсурдом».

«Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что киевские власти совершили «прорыв в развитии демократии», введя ограничения против собственных граждан «без всякого суда и следствия».

«Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — заявил Медведев.

Он добавил, что власти Украины пошли на этот шаг «с понятной мотивацией».

«Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая её репрессиям», — заявил замглавы Совбеза России.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.

Медведчук назвал эти санкции незаконными.