Медведев оценил введение на Украине санкций против Медведчука
- РИА Новости
«Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде», — приводит его слова РИА Новости.
Также он заявил, что киевские власти совершили «прорыв в развитии демократии», введя ограничения против собственных граждан «без всякого суда и следствия».
«Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — заявил Медведев.
Он добавил, что власти Украины пошли на этот шаг «с понятной мотивацией».
«Проще всего отвлечь внимание от своих бесконечных провалов, занимаясь преследованием оппозиции и подвергая её репрессиям», — заявил замглавы Совбеза России.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.
Медведчук назвал эти санкции незаконными.