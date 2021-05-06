«Замедлить падение»: как Зеленский пытается выправить свой рейтинг
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По данным Киевского международного института социологии (КМИС), за последние два с половиной месяца рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» вырос.
Согласно опросу, проведённому социологами в период с 16 по 22 апреля, «Слугу народа» поддерживают 14,5% респондентов, «Европейскую солидарность» — 12%, «Оппозиционную платформу — За жизнь» (ОПЗЖ) — 8,3%, «Батькивщину» — 7%.
По сравнению с исследованием этой же службы, проведённым в феврале 2021 года, правящая партия «Слуга народа» улучшила свои результаты — несколько месяцев назад она пользовалась поддержкой лишь 10,5% украинцев.
В свою очередь, рейтинг партии ОПЗЖ, наоборот, снизился. В феврале ей отдавали предпочтение 11,4% респондентов. Чуть ниже оказались результаты партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» — в феврале соцопрос показал, что её поддерживают 8,9% жителей страны.
Лишь партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» из четвёрки самых популярных политических сил страны осталась практически на тех же позициях — в феврале КМИС сообщал о 12,2% отдавших ей предпочтение граждан Украины.
Эксперты отмечают, что динамика рейтингов партий во многом совпадает с изменением популярности их лидеров. Так, представляющий «Слугу народа» Владимир Зеленский за последние несколько месяцев смог немного выправить беспрерывно падавший до того личный рейтинг.
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Reuters
- © Sergey Dolzhenko
Сейчас ему отдают предпочтение 23,4% украинцев, в то время как в феврале в его пользу высказались лишь 16,2% участников опроса КМИС. На данный момент он по-прежнему возглавляет список самых популярных политиков Украины.
Рейтинги Петра Порошенко практически не изменились — 13,5% респондентов высказались в его поддержку в апреле. Февральские данные демонстрировали уровень поддержки в 13,1%.
В пользу Тимошенко в апреле высказались 8,9% участников опроса. В феврале поддержку ей выразили 10,3% респондентов.
Популярность представителя ОПЗЖ Юрия Бойко также незначительно снизилась: в феврале за него проголосовали 8,1% участников опроса, в апреле — на один процентный пункт меньше — 7,1%.
Борьба за рейтинг
Как отмечают эксперты, несмотря на то что рейтинг Зеленского слегка вырос, в целом на фоне его результатов на выборах 2019 года они выглядят катастрофически низкими.
Напомним, в 2019 году Зеленский выиграл президентскую гонку, набрав рекордные 73,22% голосов. До этого в истории Украины не было прецедентов, когда кандидат в президенты пользовался бы такой поддержкой населения.
По итогам последовавших за избранием президента выборов в парламент партия Зеленского «Слуга народа» получила большинство голосов. На данный момент она занимает 58,1% мест в Верховной раде. Таким образом, Зеленский, помимо доверия жителей страны, в 2019 году получил и лояльный себе парламент.
Однако украинский президент не смог удержаться на завоёванных позициях: очень скоро его рейтинг стал падать — избиратели начали от него отворачиваться.
Как полагают аналитики, главной причиной разочарования украинцев в Зеленском стало несоответствие действий президента его предвыборной программе.
Так, одним из ключевых пунктов программы Зеленского было обещание установить мир на юго-востоке страны. Он говорил, что «готов на всё ради этого».
- Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Однако после выборов стало ясно, что Зеленский в этом вопросе продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, который саботировал выполнение Минских соглашений. Более того, действия администрации Зеленского привели в марте—апреле этого года к самому серьёзному обострению ситуации в Донбассе с 2015 года, когда там шла активная фаза военных действий.
Вслед за Порошенко Зеленский продолжил атаку и на русский язык. В частности, при нём был принят закон «О полном общем среднем образовании», который предполагает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Кроме того, было продолжено постепенное внедрение ограничительных мер по использованию русского языка во всех сферах жизни украинцев, прописанных в ранее принятом законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Оба документа являются дискриминационными по отношению к русскому языку, притом что на нём, согласно социологическим опросам, говорит почти половина населения страны.
Свою роль в падении рейтинга Зеленского сыграла и непопулярная земельная реформа, а также рост экономических проблем и провалы правительства в борьбе с пандемией коронавируса.
По словам источника RT в кабинете министров Украины, в целом соцопрос свидетельствует о том, что «украинцы не видят никаких улучшений» в стране.
«Военные действия на востоке продолжаются, уровень жизни не растёт, вакцин нет. Работать Зеленскому становится всё сложнее — распустить игнорирующий президента парламент невозможно, поскольку большинства в Раде он уже не получит. А западные партнёры требуют проведения непопулярных реформ, что лишь обвалит рейтинг президента. О втором сроке я бы на его месте не мечтал», — сказал собеседник RT.
Как полагают эксперты, с учётом нынешней динамики, по итогам следующих выборов в парламент партии Зеленского «Слуга народа» придётся создавать коалицию.
С этой точкой зрения согласен и источник RT в офисе украинского президента. По его словам, в этом плане у главы государства очень мало пространства для манёвра.
«С партией Петра Порошенко или ОПЗЖ коалиция невозможна — это противники Зеленского. Договориться с Тимошенко о поддержке тоже сложно — она в обмен хочет разного рода преференции. Так что воздействовать приходится на депутатов только своей партии, которые с каждым днём всё меньше поддерживают инициативы президента», — говорит собеседник RT.
«Отсутствие вменяемых конкурентов»
Аналитики полагают, что незначительный рост популярности Зеленского может быть связан с обострением обстановки в Донбассе — последние два месяца украинские СМИ практически ежедневно публиковали материалы о якобы готовившемся «нападении» РФ на Украину. С различными комментариями относительно «намерений» Москвы выступали и представители украинской власти.
Сам Зеленский несколько раз посещал места дислокации украинских войск, где позировал для журналистов.
«Украинское общество было напугано, людям ежедневно рассказывали о неминуемом вторжении России, которого, конечно же, не произошло. В «нападении» России лояльные Зеленскому телеканалы практически обвиняли депутатов ОПЗЖ, которым никто не дал слова. Их рейтинг поэтому и упал», — сказал RT депутат из партии «Батькивщина».
Подъёму рейтинга Зеленского способствовало и закрытие оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE, которые критиковали действия его администрации. При этом им не только запретили вещать на телевизионных частотах, но и по требованию правительства Украины заблокировали их в YouTube.
Эта мера могла привести и к падению рейтингов ОПЗЖ, так как каналы были тесно связаны с данной партией, считают эксперты.
«Возможно, демонстрация жёсткости, в том числе борьба Зеленского с оппонентами, в частности с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, а также обострение ситуации в Донбассе в определённом сегменте электората были восприняты положительно. Также Зеленский мог обеспечить себе рейтинг благодаря тому, что смог наладить отношения с новой администрацией США», — заявил RT доцент философского факультете МГУ Борис Межуев.
- Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук
- РИА Новости
При этом главной причиной роста рейтинга Зеленского Межуев считает «отсутствие реальных политических оппонентов».
«Значительная часть информационных ресурсов просто устранена с политического поля. Если бы в Киеве появился новый политический деятель, он смог бы бросить вызов Зеленскому. Однако такого сейчас нет. В то же время старые политические фигуры проигрывают Зеленскому из-за того, что они ничего нового предложить не могут», — считает аналитик.
Аналогичной точки зрения придерживается украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«В целом рейтинг Зеленского держится из-за отсутствия вменяемых конкурентов, за которых народ действительно мог бы проголосовать. Можно считать, что он до сих пор существует благодаря ничтожности его конкурентов», — полагает эксперт.
В то же время политологи считают, что Зеленский хоть и смог с помощью милитаристской истерии и давления на оппозицию слегка поднять свой рейтинг, но в долгосрочной перспективе такие действия не помогут ему восстановить уровень поддержки 2019 года.
«То, что рейтинг упадёт катастрофически, было предсказуемо. Зеленский смог замедлить падение, но не из-за своей силы, а по причине слабости его противников», — заключил Борис Межуев.
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