«Замедлить падение»: как Зеленский пытается выправить свой рейтинг

По данным Киевского международного института социологии, популярность президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» в апреле выросла на несколько процентных пунктов. Как полагают эксперты, подобная динамика может быть связана с обострением ситуации в Донбассе — в последние месяцы украинские СМИ практически ежедневно публиковали материалы о якобы готовившемся нападении РФ на Украину. Кроме того, на рейтинг Зеленского могло повлиять закрытие трёх оппозиционных телеканалов, которые критиковали его действия. При этом аналитики полагают, что данные факторы способствуют росту популярности властей лишь в краткосрочной перспективе.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), за последние два с половиной месяца рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» вырос.

Согласно опросу, проведённому социологами в период с 16 по 22 апреля, «Слугу народа» поддерживают 14,5% респондентов, «Европейскую солидарность» — 12%, «Оппозиционную платформу — За жизнь» (ОПЗЖ) — 8,3%, «Батькивщину» — 7%.

По сравнению с исследованием этой же службы, проведённым в феврале 2021 года, правящая партия «Слуга народа» улучшила свои результаты — несколько месяцев назад она пользовалась поддержкой лишь 10,5% украинцев.

В свою очередь, рейтинг партии ОПЗЖ, наоборот, снизился. В феврале ей отдавали предпочтение 11,4% респондентов. Чуть ниже оказались результаты партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» — в феврале соцопрос показал, что её поддерживают 8,9% жителей страны.

Лишь партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» из четвёрки самых популярных политических сил страны осталась практически на тех же позициях — в феврале КМИС сообщал о 12,2% отдавших ей предпочтение граждан Украины.

Эксперты отмечают, что динамика рейтингов партий во многом совпадает с изменением популярности их лидеров. Так, представляющий «Слугу народа» Владимир Зеленский за последние несколько месяцев смог немного выправить беспрерывно падавший до того личный рейтинг.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

Сейчас ему отдают предпочтение 23,4% украинцев, в то время как в феврале в его пользу высказались лишь 16,2% участников опроса КМИС. На данный момент он по-прежнему возглавляет список самых популярных политиков Украины.

Рейтинги Петра Порошенко практически не изменились — 13,5% респондентов высказались в его поддержку в апреле. Февральские данные демонстрировали уровень поддержки в 13,1%.

В пользу Тимошенко в апреле высказались 8,9% участников опроса. В феврале поддержку ей выразили 10,3% респондентов.

Популярность представителя ОПЗЖ Юрия Бойко также незначительно снизилась: в феврале за него проголосовали 8,1% участников опроса, в апреле — на один процентный пункт меньше — 7,1%.

Борьба за рейтинг

Как отмечают эксперты, несмотря на то что рейтинг Зеленского слегка вырос, в целом на фоне его результатов на выборах 2019 года они выглядят катастрофически низкими.

Напомним, в 2019 году Зеленский выиграл президентскую гонку, набрав рекордные 73,22% голосов. До этого в истории Украины не было прецедентов, когда кандидат в президенты пользовался бы такой поддержкой населения.

По итогам последовавших за избранием президента выборов в парламент партия Зеленского «Слуга народа» получила большинство голосов. На данный момент она занимает 58,1% мест в Верховной раде. Таким образом, Зеленский, помимо доверия жителей страны, в 2019 году получил и лояльный себе парламент.

Однако украинский президент не смог удержаться на завоёванных позициях: очень скоро его рейтинг стал падать — избиратели начали от него отворачиваться.

Как полагают аналитики, главной причиной разочарования украинцев в Зеленском стало несоответствие действий президента его предвыборной программе.

Так, одним из ключевых пунктов программы Зеленского было обещание установить мир на юго-востоке страны. Он говорил, что «готов на всё ради этого».

Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения

РИА Новости

© Сергей Аверин

Однако после выборов стало ясно, что Зеленский в этом вопросе продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, который саботировал выполнение Минских соглашений. Более того, действия администрации Зеленского привели в марте—апреле этого года к самому серьёзному обострению ситуации в Донбассе с 2015 года, когда там шла активная фаза военных действий.

Вслед за Порошенко Зеленский продолжил атаку и на русский язык. В частности, при нём был принят закон «О полном общем среднем образовании», который предполагает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Кроме того, было продолжено постепенное внедрение ограничительных мер по использованию русского языка во всех сферах жизни украинцев, прописанных в ранее принятом законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Оба документа являются дискриминационными по отношению к русскому языку, притом что на нём, согласно социологическим опросам, говорит почти половина населения страны.

Свою роль в падении рейтинга Зеленского сыграла и непопулярная земельная реформа, а также рост экономических проблем и провалы правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

По словам источника RT в кабинете министров Украины, в целом соцопрос свидетельствует о том, что «украинцы не видят никаких улучшений» в стране.

«Военные действия на востоке продолжаются, уровень жизни не растёт, вакцин нет. Работать Зеленскому становится всё сложнее — распустить игнорирующий президента парламент невозможно, поскольку большинства в Раде он уже не получит. А западные партнёры требуют проведения непопулярных реформ, что лишь обвалит рейтинг президента. О втором сроке я бы на его месте не мечтал», — сказал собеседник RT.

Как полагают эксперты, с учётом нынешней динамики, по итогам следующих выборов в парламент партии Зеленского «Слуга народа» придётся создавать коалицию.

С этой точкой зрения согласен и источник RT в офисе украинского президента. По его словам, в этом плане у главы государства очень мало пространства для манёвра.

«С партией Петра Порошенко или ОПЗЖ коалиция невозможна — это противники Зеленского. Договориться с Тимошенко о поддержке тоже сложно — она в обмен хочет разного рода преференции. Так что воздействовать приходится на депутатов только своей партии, которые с каждым днём всё меньше поддерживают инициативы президента», — говорит собеседник RT.

«Отсутствие вменяемых конкурентов»

Аналитики полагают, что незначительный рост популярности Зеленского может быть связан с обострением обстановки в Донбассе — последние два месяца украинские СМИ практически ежедневно публиковали материалы о якобы готовившемся «нападении» РФ на Украину. С различными комментариями относительно «намерений» Москвы выступали и представители украинской власти.

Сам Зеленский несколько раз посещал места дислокации украинских войск, где позировал для журналистов.

«Украинское общество было напугано, людям ежедневно рассказывали о неминуемом вторжении России, которого, конечно же, не произошло. В «нападении» России лояльные Зеленскому телеканалы практически обвиняли депутатов ОПЗЖ, которым никто не дал слова. Их рейтинг поэтому и упал», — сказал RT депутат из партии «Батькивщина».

Подъёму рейтинга Зеленского способствовало и закрытие оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE, которые критиковали действия его администрации. При этом им не только запретили вещать на телевизионных частотах, но и по требованию правительства Украины заблокировали их в YouTube.

Эта мера могла привести и к падению рейтингов ОПЗЖ, так как каналы были тесно связаны с данной партией, считают эксперты.

«Возможно, демонстрация жёсткости, в том числе борьба Зеленского с оппонентами, в частности с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, а также обострение ситуации в Донбассе в определённом сегменте электората были восприняты положительно. Также Зеленский мог обеспечить себе рейтинг благодаря тому, что смог наладить отношения с новой администрацией США», — заявил RT доцент философского факультете МГУ Борис Межуев.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

РИА Новости

При этом главной причиной роста рейтинга Зеленского Межуев считает «отсутствие реальных политических оппонентов».

«Значительная часть информационных ресурсов просто устранена с политического поля. Если бы в Киеве появился новый политический деятель, он смог бы бросить вызов Зеленскому. Однако такого сейчас нет. В то же время старые политические фигуры проигрывают Зеленскому из-за того, что они ничего нового предложить не могут», — считает аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«В целом рейтинг Зеленского держится из-за отсутствия вменяемых конкурентов, за которых народ действительно мог бы проголосовать. Можно считать, что он до сих пор существует благодаря ничтожности его конкурентов», — полагает эксперт.

В то же время политологи считают, что Зеленский хоть и смог с помощью милитаристской истерии и давления на оппозицию слегка поднять свой рейтинг, но в долгосрочной перспективе такие действия не помогут ему восстановить уровень поддержки 2019 года.

«То, что рейтинг упадёт катастрофически, было предсказуемо. Зеленский смог замедлить падение, но не из-за своей силы, а по причине слабости его противников», — заключил Борис Межуев.