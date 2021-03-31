«Эти меры не повысят мобилизацию»: как изменились правила военного призыва на Украине

Верховная рада приняла законопроект, который упрощает объявление мобилизации резервистов. Кроме того, документ предусматривает ужесточение мер против лиц, уклоняющихся от службы по призыву. Закон повышает штрафы за подобные нарушения, а также вводит уголовную ответственность. Документ был внесён на рассмотрение Рады по инициативе президента Владимира Зеленского. Его принятие совпало с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, в которой Киев обвиняет Россию и непризнанные республики Донбасса. По мнению аналитиков, украинские власти намеренно накаляют обстановку в регионе, чтобы отвлечь внимание населения от экономических проблем страны и провала в борьбе с коронавирусом. В то же время они сомневаются, что новый законопроект позволит решить проблему с военным призывом.

Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект об изменении правил военного призыва, который упрощает объявление мобилизации.

За принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведении воинского учёта» проголосовали 256 депутатов.

Документ был внесён на рассмотрение парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в мае 2020 года. В сентябре он прошёл первое чтение.

Законопроект упрощает процесс мобилизации резервистов. Они выделяются в отдельную категорию, которую можно мобилизовать по указу президента в сжатые сроки всего за одни сутки в любые войска — от ВСУ до Нацгвардии, но не более чем на полгода. При этом объявить такую мобилизацию президент сможет без разрешения Рады.

Кроме того, закон ужесточает правила военного учёта и ответственность за их неисполнение. Так, согласно документу, отныне работодатель не сможет заключить трудовой договор с мужчиной, если у того нет военного билета.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

Согласно новым нормам, украинская полиция теперь получила право доставлять молодых людей призывного возраста в военкомат. Раньше правоохранительные органы таких прав не имели. Хотя, как отмечает портал «СТРАНА.ua», на практике полицейские занимались этим во время призывных кампаний.

В законе также повышаются штрафы за нарушение правил воинского учёта призывниками, военнообязанными и резервистами. Теперь они составляют от 30 до 50 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан, то есть от 510 до 850 гривен (1,4—2,3 тыс. рублей).

Повторное в течение года нарушение, а также совершение такого нарушения в особый период (охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий) предусматривает штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан — от 850 до 1700 гривен (от 2,3 тыс. до 4,6 тыс. рублей).

Уклонение призывника, военнообязанного или резервиста от воинского учёта после предупреждения наказывается штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан — от 5100 до 8500 гривен (13,8—23 тыс. рублей) или исправительными работами на срок до одного года.

Уклонение военнообязанного или резервиста от учебных (специальных) сборов наказывается штрафом от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 8500 до 11 900 гривен (23—32,2 тыс. рублей) или исправительными работами на срок до двух лет.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность. Так, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации и в особый период наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Эскалация в Донбассе

Стоит отметить, что данный документ был утверждён на фоне обострения военной обстановки в Донбассе. В последние месяцы ВСУ стали чаще обстреливать позиции народных милиций ДНР и ЛНР, а также гражданский сектор непризнанных республик. Возросло и число жертв. К линии соприкосновения Киев стянул дополнительные войска, в том числе тяжёлые вооружения.

При этом Украина обвиняет в эскалации Россию и непризнанные республики. Так, 30 марта главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ якобы наращивает войска вблизи государственной границы Украины.

«По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных территориях Украины и Автономной Республики Крым удерживается 28 батальонных тактических групп противника, а именно в Брянской, Воронежской, Ростовской и на территории временно оккупированного Крыма. Но в последнее время с разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям «Запад-2021» Вооружённые силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге», — сказал Хомчак на внеочередном заседании Верховной рады.

Руслан Хомчак

© www.mil.gov.ua

В тот же день Хомчак заявил, что Вооружённые силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.

На том же заседании парламента депутаты поддержали заявление, в котором Киев обвинил Россию в эскалации ситуации в Донбассе.

В заявлении нардепов Россия прямо обвиняется в усилении напряжённости на линии соприкосновения. Авторы документа призывают международные организации принять все возможные меры для расследования якобы имеющих место «нарушений международного права» со стороны РФ.

Ранее, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. В ней декларируется курс на вступление в НАТО, а Россия называется военным противником Киева.

При этом в Донецкой и Луганской народных республиках заявляют, что главной причиной обострения являются агрессивные действия Киева, обусловленные его нежеланием выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине.

Проблема с призывом

Как отмечают аналитики, ужесточение закона о воинском учёте может быть связано с тем, что Киев регулярно сталкивается с массовым уклонением призывников от службы в армии. Так, в 2020 году украинское Минобороны сообщило, что от призыва на срочную военную службу на Украине в 2019 году уклонились 245 тыс. человек.

При этом аналитики полагают, что такое закручивание гаек вряд ли поможет улучшить статистику призыва: скорее всего, оно будет лишь способствовать распространению взяточничества.

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«В стране есть проблема с призывом, и эта проблема обостряется в связи с массовым сокращением населения, массовым отъездом молодёжи за границу на заработки и попытками уклониться от службы. Украина уже не раз сталкивалась с массовым уклонением от воинской службы», — констатировал политолог Владимир Корнилов в беседе с RT.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что новые меры Киева не помогут исправить данную ситуацию.

«Эти меры не повысят мобилизацию, потому что люди до этого умудрялись получить призывное свидетельство или воинский билет различными путями — подкупом, коррупцией. А кто-то бежит за границу. Все эти практики там процветают и сейчас», — сказал аналитик в беседе с RT.

При этом эксперты напоминают, что в каком-то смысле Зеленский сам подаёт негативный пример уклонистам, так как в армии он не служил, несмотря на то что повестки на его имя выписывались. Соответствующую информацию опубликовало Министерство обороны Украины в 2019 году между первым и вторым турами президентских выборов. В сообщении указывалось, что для призыва по мобилизации Зеленскому три раза направлялись повестки в 2014 году и один раз в 2015 году (то есть в разгар боевых действий в Донбассе), но в военкомат он так и не явился.

Позже, когда Зеленский вступил в должность главы государства, Минобороны опровергло своё прежнее сообщение, отметив, что в армии глава государства не служил, но повестки ему якобы не направлялись.

Отвлекающий манёвр

Эксперты полагают, что обвинения Киева в адрес РФ в агрессии и эскалации напряжённости направлены на внутреннюю аудиторию и Запад.

«С Россией они, конечно, воевать не собираются, потому что военные силы Украины и России несопоставимы. Начнём с того, что у Украины нет ни авиации, ни флота. Как можно воевать без этих составляющих с Россией, не говоря уже про российский ракетный ядерный потенциал?» — говорит Литовкин.

«Глупой бравадой» назвал действия киевских властей источник RT в пропрезидентской партии «Слуга народа».

Боевые подразделения республик Донбасса

© REUTERS/Alexander Ermochenko

«Владимир Зеленский, как мне помнится, обещал завершить войну. А сейчас Украина стоит на пороге полномасштабных военных действий с Россией. Это худший вариант из всех возможных. Если война начнётся, то втянутой в неё окажется вся Европа. А количество жертв и разрушений будет огромным. Не знаю, есть ли у руководства страны какой-то план. Но пока все их действия больше напоминают глупую браваду», — говорит собеседник RT.

При этом эксперты сошлись во мнении, что подобные инициативы окончательно разрушают миротворческий имидж Зеленского, который в ходе выборов обещал принести мир в Донбасс.

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«Зеленский судорожно пытается восстановить свою популярность. Умеренно настроенные избиратели, которые за него голосовали, сейчас отворачиваются от него, так как он ничего не делает для достижения мира. Поэтому он пытается бороться за радикально настроенную часть избирателей, пытаясь их отобрать у Петра Порошенко», — сказал в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Кроме того, таким образом киевские власти пытаются «отвлечь население от внутренних проблем». Для этого они идут уже опробованным при Порошенко методом — используют образ внешнего врага, говорит Литовкин.

«Все эти действия служат ещё одной задаче — отвлечению внимания населения страны от того, что растут тарифы на коммунальные расходы, дорожает продукция, питание, а борьба с коронавирусом провалена полностью. В этих условиях они пытаются пугать людей внешней угрозой», — отмечает Литовкин.

Аналогичную позицию занимает и Владимир Жарихин.

«Зеленский использует Россию как некий мифический источник опасности для Украины. Таким образом он хочет хотя бы на этой основе восстановить свою практически утраченную популярность, но получается у него это плохо», — заключил аналитик.