«Напоминание о своём существовании»: почему Киев требует от НАТО ответ на запрос об участии в плане действий по членству

Украине необходимо получить ответ на запрос об участии в плане действий по членству в НАТО. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что Киев должен понимать, в каком формате страны альянса видят сотрудничество с Украиной в десятилетней перспективе. Эксперты отмечают, что и представители НАТО, и украинские власти регулярно говорят об «открытых дверях» для Киева, однако на деле процесс крайне медленно: в 2020 году страна получила только статус партнёра расширенных возможностей. Собеседники RT в политических кругах отмечают, что руководство Украины не спешит решать внутренние проблемы, которые мешают вступлению в альянс.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев получит от НАТО ответ на запрос о получении плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. По её словам, Киеву это необходимо, чтобы понимать, в каком ключе участники блока видят сотрудничество с украинской стороной в ближайшее десятилетие.

«Сегодня уровень нашего взаимодействия с альянсом, как и уровень внутренних трансформаций, несравнимы с 2008 годом. Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны альянса видят её в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству», — сказала Стефанишина в интервью агентству «Укринформ», напомнив, что это «ещё не членство».

По её словам, предоставление ПДЧ станет «политическим решением», которое даст Украине толчок для мобилизации усилий для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

«Сейчас готовится встреча лидеров НАТО, и мы надеемся, что украинский вопрос будет в повестке дня», — подчеркнула вице-премьер.

5 марта Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова к тому, чтобы получить план действий по членству в НАТО.

При этом 11 марта украинский вице-премьер на встрече с командующим Cухопутных войск НАТО в Европе Роджером Клутье сообщила, что Украина рассчитывает на назначение своих представителей на должности в штабе альянса, а также в его командных структурах.

Вместе с тем менее месяца назад состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Йенсом Столтенбергом. По итогам беседы Киев в очередной раз заявил об «открытых для Украины дверях НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский

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Генсек НАТО подтвердил эту информацию, выступая в Колледже Европы в Брюгге. При этом он отметил, что пока Киев не соответствует необходимым критериям.

«Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл — им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ», — сказал он 4 марта.

В то же время руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выразил надежду на то, что процесс вступления страны в альянс «будет максимально ускорен». По его мнению, включение Украины в программу «Партнерство расширенных возможностей» (Enhanced Opportunities Partner, EOP) в прошлом году вывело Киев «на новый уровень»: «Сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации».

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Однако заявления украинской стороны не подкреплены фактами. Как заявляла посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс, Украина не провела достаточного реформ для того, чтобы ей предоставили ПДЧ.

«Вы только получили EOP, он предусматривает несколько конкретных изменений, осуществление которых от вас ждут. А вы делаете только меньшую часть из них и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ», — говорила она в интервью «Европейской правде».

Кроме того, эксперты американского аналитического центра Defense Priorities призвали НАТО и власти США отказаться от поддержки возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. По мнению аналитиков, такая позиция, среди прочего, поможет Украине сохранить нейтралитет между Западом и Востоком, а также сконцентрироваться на разрешении внутренних проблем, в том числе на борьбе с коррупцией.

В ноябре 2020 года директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне призвала Киев сосредоточится на проведении внутренних реформ.

«Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. Относительно реформ, которым привержена Украина, очень важно, чтобы они были имплементированы, проводились и приносили результаты», — поясняла Клейне.

Стоит отметить, что представители альянса за последние годы неоднократно заявляли о намерениях в будущем предоставить Украине членство в организации, однако пока что этот процесс продвигается крайне медленно.

Напомним, что Украина в январе 2008 года подала заявку на начало реализации плана действий по членству в НАТО, но спустя несколько месяцев получила отказ из-за позиции Франции и Германии, а также ряда других стран.

В 2014 году на фоне конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией Верховная рада отменила внеблоковый статус страны. В июне 2017 года курс на членство в НАТО был провозглашён одним из внешнеполитических приоритетов Украины, а в феврале 2019-го соответствующее положение было закреплено в Конституции.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнёра расширенных возможностей, что предоставляет государству расширенный доступ к программам и учениям НАТО. До этого в программу EOP входили пять стран: Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.

«Украину в НАТО не ждут»

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Украину в НАТО «никто не ждёт».

«Такой вывод можно сделать, исходя из заявлений его руководства и поведения этого военного блока в отношении Украины. Очевидно, что Североатлантический альянс не собирается принимать украинское государство в свой состав в ближайшее время. НАТО просто использует Украину в качестве своей тренировочной базы», — сказал собеседник RT.

Эксперт также выразил сомнение, что призывы Ольги Стефанишиной услышат в НАТО. Он также не исключил, что в будущем на Украине может появиться военная база, но не НАТО, а США — подобное военное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном соответствует антироссийским планам Белого дома.

«Однако, в качестве полноправного члена Североатлантического альянса Украину никто не видит. И, в первую очередь, этого не видят Соединённые Штаты как главное государство в альянсе. Причин, по которым Украина не принимается в НАТО, много, начиная от гражданского противостояния внутри страны и заканчивая финансовыми вопросами», — заметил Мезюхо.

По словам источника RT в Министерстве обороны Украины, непонятно, почему в Киеве считают, что страна должна стать членом НАТО к 2030 году. Подобные планы, в частности, озвучивала и первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Почему именно к этой дате, а не, скажем, через год — не очень понятно. Цель подобных публичных заявлений — напомнить альянсу о своём существовании. Все прекрасно понимают, что публичные призывы не могут улучшить ситуацию — в армии коррупция, старая техника и небоеспособная армия. Я не говорю уже о военных действиях на территории Украины», — говорит собеседник RT.

В партии «Слуга народа» полагают, что Киев не получит членство в альянсе, пока не решит внутренние проблемы. Но на данный момент власти не спешат двигаться в этом направлении.

«Позиция Украины в вопросе вступления в НАТО слабая, поэтому и раздаются подобного рода истеричные заявления. Альянс ожидает от Украины достижения мира в Донбассе, реформирования вооружённых сил, борьбы с коррупцией. А что вместо этого? Украинские чиновники заявляют, что через девять лет страна станет полноценным членом НАТО. Это вызывает у западных партнёров шок, переходящий в смех. На одних заявлениях в НАТО не попасть», — пояснил представитель политсилы в беседе с RT.