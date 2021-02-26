«Форма политической пропаганды»: почему Зеленский заявил об «открытых дверях НАТО» для Украины

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что, по словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, «двери НАТО для Украины открыты». Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с блоком для Украины «чрезвычайно важно», и поэтому посредством реформ Киев укрепляет армию страны, «присоединяясь к стандартам альянса». По мнению экспертов, такие оценки украинского лидера чрезмерно завышены — на деле сотрудничество с НАТО не несёт никакой пользы для государства. Аналитики считают, что заявления Зеленского нацелены на получение поддержки радикальной прозападной части украинского общества. При этом перспективы вступления страны в НАТО эксперты называют «нулевыми».
«Форма политической пропаганды»: почему Зеленский заявил об «открытых дверях НАТО» для Украины
  • Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, «двери НАТО для Украины открыты». Об этом он написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой военного блока.

«Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Благодарю, что вы лично и члены альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — ПДЧ (План действий по членству в НАТО, Membership Action Plan (MAP) — программа по принятию новых членов в альянс. — RT). Мы серьёзно относимся к реформам, поскольку это, в первую очередь, укрепляет наш оборонный сектор», — написал Зеленский.

Впрочем, об «открытых дверях» в НАТО для украинской стороны Столтенберг говорит уже не в первый раз. «Двери НАТО остаются открытыми, но путь к членству в НАТО не является лёгким», — заявил глава альянса в октябре 2019 года, выступая с обращением в Верховной раде по итогам заседания комиссии Украина — НАТО. О том, что «двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины» Столтенберг вновь повторил 9 февраля 2021 года во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.  

Напомним, заявку на начало реализации Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала ещё в январе 2008 года, однако в апреле, во время Бухарестского саммита, получила отказ из-за позиции Франции и Германии. Тем не менее Украину обнадежили, что в будущем видят её полноправным членом Альянса.

Между тем, по словам украинского лидера, сотрудничество с блоком для Украины «чрезвычайно важно».

«Мы укрепляем нашу армию, присоединяясь к стандартам альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнёрство и дружбу», — заявил Зеленский.

Напомним, в январе Минобороны Украины в рамках перехода на стандарты НАТО установило соответствие кодификации званий ВСУ с военными рангами блока. Об этом сообщил украинский министр обороны Андрей Таран.

«Это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств — членов альянса», — цитирует Тарана его пресс-служба.

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По мнению украинского министра обороны, эти изменения станут началом «евроатлантической трансформации существующей системы кадрового менеджмента» и составной частью проекта концепции военной кадровой политики Вооружённых сил Украины до 2025 года.

При этом в сообщении на сайте Минобороны Украины подчёркивается, что Конституция предполагает проведение Киевом «стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО».

«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО президент Украины Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Североатлантического блока и улучшению совместимости ВСУ с вооружёнными силами государств — участников альянса», — отмечается в документе.

Роль США

Стремление Украины в НАТО поддерживают и Соединённые Штаты. Напомним, на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Украины в очередной раз подтвердил «приверженность США укреплению потенциала украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии». Об этом говорится в сообщении Пентагона. При этом Остин подчеркнул, что украинской стороне нужно «сохранять прогресс в проведении оборонных реформ».

Сообщение о прошедших переговорах было опубликовано и пресс-службой Минобороны Украины. В нём глава военного ведомства заявил, что Киев «благодарен руководству США» за содействие в оборонной сфере и подтверждает намерение украинской стороны продолжить участие в операциях альянса.

Ранее Ллойд Остин напомнил, что поддерживает предоставление Украине военной помощи, а также называл этот вопрос приоритетным для Вашингтона в борьбе Киева против «российской агрессии».

  • Глава Пентагона Ллойд Остин
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Тогда же он сообщил, что считает необходимым предоставить украинской стороне «летальное вооружение, необходимое ей для самообороны».

О необходимости поддерживать Украину заявил и президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 19 февраля в онлайн-формате. По словам американского лидера, президент России Владимир Путин якобы «стремится ослабить европейский проект и альянс НАТО», а также «подорвать трансатлантическое единство».

«Именно поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины по-прежнему жизненно важно для Европы и США», — подчеркнул Байден.

«Чрезмерно завышенные оценки»

Эксперты обращают внимание на то, что, несмотря на обещания новой администрации США оказывать помощь Украине в сфере безопасности для укрепления вооружённых сил, она не будет способствовать вхождению украинской стороны в НАТО.

«Новой администрации США это ни к чему, она будет придерживаться ровно той же политики, которую продвигало предыдущее демократическое руководство», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

По словам аналитика, из-за того, что Украина проводит политику активного военного сотрудничества с НАТО, её территория и так фактически находится в полном распоряжении альянса.

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«Что же касается слов Зеленского об укреплении украинской армии за счёт присоединения к стандартам блока — это чрезмерно завышенные оценки. На самом деле большинство государств, участвующих в таких программах взаимодействия с НАТО, имеют довольно слабые армии, далёкие от позитивных характеристик», — пояснил эксперт.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, все эти реформы, о которых сообщают Зеленский и глава Минобороны Украины, «только добивают страну».

«Переход на стандарты НАТО вообще не несёт никакой пользы для украинцев. Это доставляет только исключительно вред государству. Вся эта процедура в целом похожа на то, как колониальные силы переходят на стандарты своего хозяина, не более того», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Дудчак также подчеркнул, что риторика украинского лидера относительно НАТО «похожа на неприкрытое раболепство перед США».

«Политику альянса определяют, в первую очередь, Соединённые Штаты. Они выдавливают из членов блока взносы на оборону, заставляют их увеличивать, проводят политику агрессии по всему миру. И сейчас мы видим попытки Зеленского продемонстрировать свою лояльность и преданность Вашингтону, готовность идти на всё ради того, чтобы досидеть в своём кресле до конца срока», — сказал эксперт.

«Перспективы нулевые»


При этом аналитики сходятся во мнении, что в целом перспективы членства Украины в НАТО нулевые.

«Да, НАТО будет развивать свои программы на территории Украины, но никакой серьёзной постановки вопроса о вступлении страны в альянс нет и быть не может», — считает Олег Неменский.

Александр Дудчак, со своей стороны, допустил, что Украине в перспективе могут предоставить План действий по членству в НАТО, о котором упоминал Зеленский. Однако «это ни к чему не приведёт», считает эксперт.

  • Военнослужащие армии Украины
  • Reuters
  • © Oleksandr Klymenko

«По этому плану украинская сторона будет ходить ещё долгое время, пока ей окончательно не скажут о бесперспективности затеи вступить в альянс», — полагает аналитик.

Как уточнил Неменский, в тезисе генсека альянса о том, что двери НАТО открыты для Украины, «необходимо сделать серьёзную оговорку».

«Да, они открыты, впрочем, как и для любой другой страны в мире. Другое дело, что войти в эти двери Украина не сможет, поскольку блок не будет давать на это согласие в связи с несоответствием страны его стандартам. Кроме того, этого не произойдёт и в связи с политической и военной нецелесообразностью включения Украины в НАТО», — пояснил эксперт.

По словам Неменского, Украина и так подконтрольна НАТО, и всё, что требуется альянсу от этой страны, он уже имеет.

«Так что любые заявления Киева о готовящемся вступлении Украины в НАТО являются просто формой политической пропаганды, нацеленной на получение поддержки радикальной прозападной части украинского общества», — заключил аналитик.

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