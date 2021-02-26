«Форма политической пропаганды»: почему Зеленский заявил об «открытых дверях НАТО» для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что, по словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, «двери НАТО для Украины открыты». Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с блоком для Украины «чрезвычайно важно», и поэтому посредством реформ Киев укрепляет армию страны, «присоединяясь к стандартам альянса». По мнению экспертов, такие оценки украинского лидера чрезмерно завышены — на деле сотрудничество с НАТО не несёт никакой пользы для государства. Аналитики считают, что заявления Зеленского нацелены на получение поддержки радикальной прозападной части украинского общества. При этом перспективы вступления страны в НАТО эксперты называют «нулевыми».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, «двери НАТО для Украины открыты». Об этом он написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой военного блока.

«Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Благодарю, что вы лично и члены альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — ПДЧ (План действий по членству в НАТО, Membership Action Plan (MAP) — программа по принятию новых членов в альянс. — RT). Мы серьёзно относимся к реформам, поскольку это, в первую очередь, укрепляет наш оборонный сектор», — написал Зеленский.

Радий чути від @jensstoltenberg, що двері @NATO для #України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у #НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Впрочем, об «открытых дверях» в НАТО для украинской стороны Столтенберг говорит уже не в первый раз. «Двери НАТО остаются открытыми, но путь к членству в НАТО не является лёгким», — заявил глава альянса в октябре 2019 года, выступая с обращением в Верховной раде по итогам заседания комиссии Украина — НАТО. О том, что «двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины» Столтенберг вновь повторил 9 февраля 2021 года во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Напомним, заявку на начало реализации Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала ещё в январе 2008 года, однако в апреле, во время Бухарестского саммита, получила отказ из-за позиции Франции и Германии. Тем не менее Украину обнадежили, что в будущем видят её полноправным членом Альянса.

Между тем, по словам украинского лидера, сотрудничество с блоком для Украины «чрезвычайно важно».

«Мы укрепляем нашу армию, присоединяясь к стандартам альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнёрство и дружбу», — заявил Зеленский.

Співпраця з @NATO для #України надзвичайно важлива. Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Напомним, в январе Минобороны Украины в рамках перехода на стандарты НАТО установило соответствие кодификации званий ВСУ с военными рангами блока. Об этом сообщил украинский министр обороны Андрей Таран.

«Это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств — членов альянса», — цитирует Тарана его пресс-служба.

Также по теме Обходными путями: готов ли Североатлантический альянс принять в свой состав Украину Киеву порекомендовали сфокусироваться на проведении реформ: именно они станут условием принятия в Североатлантический альянс. Об этом...

По мнению украинского министра обороны, эти изменения станут началом «евроатлантической трансформации существующей системы кадрового менеджмента» и составной частью проекта концепции военной кадровой политики Вооружённых сил Украины до 2025 года.

При этом в сообщении на сайте Минобороны Украины подчёркивается, что Конституция предполагает проведение Киевом «стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО».

«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО президент Украины Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Североатлантического блока и улучшению совместимости ВСУ с вооружёнными силами государств — участников альянса», — отмечается в документе.

Роль США

Стремление Украины в НАТО поддерживают и Соединённые Штаты. Напомним, на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Украины в очередной раз подтвердил «приверженность США укреплению потенциала украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии». Об этом говорится в сообщении Пентагона. При этом Остин подчеркнул, что украинской стороне нужно «сохранять прогресс в проведении оборонных реформ».



Сообщение о прошедших переговорах было опубликовано и пресс-службой Минобороны Украины. В нём глава военного ведомства заявил, что Киев «благодарен руководству США» за содействие в оборонной сфере и подтверждает намерение украинской стороны продолжить участие в операциях альянса.

Ранее Ллойд Остин напомнил, что поддерживает предоставление Украине военной помощи, а также называл этот вопрос приоритетным для Вашингтона в борьбе Киева против «российской агрессии».

Глава Пентагона Ллойд Остин

Reuters

© Carlos Barria

Тогда же он сообщил, что считает необходимым предоставить украинской стороне «летальное вооружение, необходимое ей для самообороны».

О необходимости поддерживать Украину заявил и президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 19 февраля в онлайн-формате. По словам американского лидера, президент России Владимир Путин якобы «стремится ослабить европейский проект и альянс НАТО», а также «подорвать трансатлантическое единство».

«Именно поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины по-прежнему жизненно важно для Европы и США», — подчеркнул Байден.

«Чрезмерно завышенные оценки»

Эксперты обращают внимание на то, что, несмотря на обещания новой администрации США оказывать помощь Украине в сфере безопасности для укрепления вооружённых сил, она не будет способствовать вхождению украинской стороны в НАТО.

«Новой администрации США это ни к чему, она будет придерживаться ровно той же политики, которую продвигало предыдущее демократическое руководство», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

По словам аналитика, из-за того, что Украина проводит политику активного военного сотрудничества с НАТО, её территория и так фактически находится в полном распоряжении альянса.

Также по теме «Не решают проблему дефицита современной техники»: как поставки американских Javelin влияют на боеспособность ВСУ Украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщает пресс-служба...

«Что же касается слов Зеленского об укреплении украинской армии за счёт присоединения к стандартам блока — это чрезмерно завышенные оценки. На самом деле большинство государств, участвующих в таких программах взаимодействия с НАТО, имеют довольно слабые армии, далёкие от позитивных характеристик», — пояснил эксперт.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, все эти реформы, о которых сообщают Зеленский и глава Минобороны Украины, «только добивают страну».

«Переход на стандарты НАТО вообще не несёт никакой пользы для украинцев. Это доставляет только исключительно вред государству. Вся эта процедура в целом похожа на то, как колониальные силы переходят на стандарты своего хозяина, не более того», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Дудчак также подчеркнул, что риторика украинского лидера относительно НАТО «похожа на неприкрытое раболепство перед США».

«Политику альянса определяют, в первую очередь, Соединённые Штаты. Они выдавливают из членов блока взносы на оборону, заставляют их увеличивать, проводят политику агрессии по всему миру. И сейчас мы видим попытки Зеленского продемонстрировать свою лояльность и преданность Вашингтону, готовность идти на всё ради того, чтобы досидеть в своём кресле до конца срока», — сказал эксперт.

«Перспективы нулевые»





При этом аналитики сходятся во мнении, что в целом перспективы членства Украины в НАТО нулевые.

«Да, НАТО будет развивать свои программы на территории Украины, но никакой серьёзной постановки вопроса о вступлении страны в альянс нет и быть не может», — считает Олег Неменский.

Александр Дудчак, со своей стороны, допустил, что Украине в перспективе могут предоставить План действий по членству в НАТО, о котором упоминал Зеленский. Однако «это ни к чему не приведёт», считает эксперт.

Военнослужащие армии Украины

Reuters

© Oleksandr Klymenko

«По этому плану украинская сторона будет ходить ещё долгое время, пока ей окончательно не скажут о бесперспективности затеи вступить в альянс», — полагает аналитик.

Как уточнил Неменский, в тезисе генсека альянса о том, что двери НАТО открыты для Украины, «необходимо сделать серьёзную оговорку».

«Да, они открыты, впрочем, как и для любой другой страны в мире. Другое дело, что войти в эти двери Украина не сможет, поскольку блок не будет давать на это согласие в связи с несоответствием страны его стандартам. Кроме того, этого не произойдёт и в связи с политической и военной нецелесообразностью включения Украины в НАТО», — пояснил эксперт.

По словам Неменского, Украина и так подконтрольна НАТО, и всё, что требуется альянсу от этой страны, он уже имеет.

«Так что любые заявления Киева о готовящемся вступлении Украины в НАТО являются просто формой политической пропаганды, нацеленной на получение поддержки радикальной прозападной части украинского общества», — заключил аналитик.