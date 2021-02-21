«Необходимо ей для самообороны»: расширит ли Вашингтон поставки летального оружия Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о приверженности Вашингтона задаче по укреплению оборонного потенциала Украины. Об этом он сказал во время телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном. Ранее Остин выступал за передачу Киеву летальных вооружений и называл укрепление оборонного потенциала Украины приоритетом в борьбе с «российской агрессией». В свою очередь, глава Белого дома Джо Байден называет отстаивание суверенитета Украины «жизненно важным» делом для США. По мнению экспертов, новая американская администрация готовится расширить партнёрство с Киевом по военной линии. Это может спровоцировать новое обострение в Донбассе, предупреждают аналитики.

Для укрепления стратегического партнёрства между США и Украиной глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Тараном.

«Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США по-прежнему твёрдо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в пресс-релизе на сайте оборонного ведомства США.

В разговоре Остин «вновь подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии», уточняется в сообщении. Также он отметил, что Украине «необходимо сохранять прогресс в проведении оборонных реформ».

Сообщение о состоявшемся разговоре опубликовано и на сайте Минобороны Украины. Уточняется, что глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран поблагодарил США за помощь в оборонной сфере и подтвердил собеседнику намерение украинской стороны продолжить участие в операциях НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин

© REUTERS/Carlos Barria

Напомним, ранее Ллойд Остин публично высказывался за предоставление Украине военной помощи, а также называл этот вопрос приоритетным для США в борьбе Украины против «российской агрессии». Об этом он заявлял, выступая в качестве кандидата на пост главы Пентагона перед членами комитета сената по делам вооружённых сил.

«Усилия США по оказанию содействия в сфере безопасности с целью наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными», — сказал он.

Ллойд Остин добавил, что поддерживает «оказание помощи посредством предоставления Украине летального вооружения, необходимого ей для самообороны».

«Украина также испытывает огромную потребность в таком нелетальном оборудовании, как средства для защищённой связи, которое финансируется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI)», — добавил Остин.

По его словам, сейчас «соблюдается хороший баланс» в предоставлении летальной и нелетальной помощи для удовлетворения потребностей Украины в сфере развития оборонного потенциала.

Президент США Джо Байден также считает, что Вашингтон должен поддерживать Украину. Об этом политик заявил, выступая 19 февраля в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Белого дома считает, что «Путин стремится ослабить европейский проект и альянс НАТО», а также «подорвать трансатлантическое единство».

«Именно поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины по-прежнему жизненно важно для Европы и США», — подчеркнул Байден.

Курс на сближение

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение о том, что в отношениях Украины и США начинается «новый день». Об этом дипломат заявил, комментируя итоги своего разговора с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Кулеба отметил, что стороны подтвердили важность стратегического партнёрства Киева и Вашингтона.

«Договорились сделать его (партнёрство) более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», — написал он в своём Twitter.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Кроме того, выступая ранее в эфире телеканала «Украина 24», глава МИД Украины выразил уверенность, что американский и украинский президенты «легко найдут общий язык».

«Обратите внимание, оба они стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и наведение мостов. У них это действительно общее. Думаю, эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает и всё будет нормально», — сказал Кулеба.

Похожее мнение ранее высказывал и сам Зеленский. В интервью изданию The New York Times он предположил, что Байден «знает Украину лучше, чем предыдущий президент», поскольку до избрания на пост главы США политик имел «тесные связи» с Украиной.

«Кроме того, на мой взгляд, он понимает украинский менталитет. Это поможет укрепить отношения, урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединённые Штаты могут помочь», — отметил тогда Зеленский.

По мнению экспертов, администрация Джо Байдена действительно готовится расширить поддержку Украины в её противостоянии с Россией.

«Белый дом восстанавливает агрессивную модель поведения, которая была сформирована ещё в годы президентства Барака Обамы. Параллельно растёт пренебрежение любыми правилами со стороны Киева. Власти Украины избрали крайне конфронтационный подход как к решению споров с соседями, так и для разрешения внутриполитических разногласий», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Похожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Политика Вашингтона по отношению к Киеву с приходом новой администрации меняется. Байден неоднократно заявлял о желании усилить поддержку Украины, которую он рассматривает как инструмент для сдерживания России», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Летальное» сотрудничество

Напомним, на протяжении последних лет Вашингтон оказывает Киеву постоянную поддержку в оборонной сфере. И сегодня украинское руководство рассчитывает на то, что с приходом в Белый дом новой администрации эта помощь продолжится. Об этом в декабре 2020 года заявил Дмитрий Кулеба. В интервью «РБК-Украина» украинский министр подчеркнул, что получаемое ВСУ американское оружие используется для укрепления обороноспособности страны.

Средства на оборонную поддержку Украины выделяются из американского бюджета в рамках так называемой Инициативы по поддержке Украины в области безопасности (USAI).

В 2019 году администрация Дональда Трампа на время заморозила представление Киеву заложенных в бюджет $250 млн. Как сообщила тогда газета Politico, Дональд Трамп поручил главе Пентагона и советнику по национальной безопасности (тогда эти посты занимали Марк Эспер и Джон Болтон соответственно) провести аудит выделяемой Украине помощи.

Совместные учения США и Украины

© REUTERS/Gleb Garanich

В Демократической партии США расценили этот жест Трампа как попытку воспользоваться служебным положением в личных целях. Оппоненты Трампа заявили, что таким образом он якобы хотел оказать давление на руководство Украины, чтобы получить компрометирующую Джо Байдена информацию.

По этому поводу в конгрессе была инициирована процедура импичмента, однако в начале 2020 года сенат оправдал Трампа.

Напомним, ранее газета The Hill опубликовала расследование о возможной причастности Джо Байдена к коррупционным преступлениям на Украине во время его работы в администрации Барака Обамы.

В сентябре 2019 года военная помощь Украине была разморожена, а в июне 2020-го Пентагон официально одобрил выделение Киеву нового пакета поддержки на сумму в $250 млн. При этом около $125 млн из этого транша были выделены напрямую для реализации военных реформ на Украине.

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В частности, США финансируют обучение украинских военнослужащих, которым занимаются американские офицеры на тренировочной базе в Львовской области.

Военная помощь США также включает поставку различных видов военной техники и продукции. Речь преимущественно идёт о нелетальном оборудовании. К примеру, в 2019 году Киев получил два контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 и 30 американских внедорожников Hummer. Кроме того, ВСУ было передано медицинское оборудование, средства связи, приборы ночного видения и оборудование артиллерийской разведки.

От поставок летальных вооружений Украине Вашингтон долгое время воздерживался. Лишь в начале 2018 года Госдеп одобрил передачу украинской стороне 37 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и более 200 боеприпасов к ним на сумму $47 млн.

По мнению экспертов, администрация Джо Байдена расширит поставки летальных вооружений Украине, а также другую помощь. И это может оказать негативное влияние на ситуацию с урегулированием донбасского конфликта — почувствовав рост внешней поддержки, Киев рискует окончательно утратить договороспособность, считают аналитики.

© REUTERS/Gleb Garanich

«Тот факт, что в команду Джо Байдена вошли такие специалисты, как Энтони Блинкен и Виктория Нуланд, свидетельствует о том, что следует ждать ухудшения ситуации. Вашингтон будет проверять на прочность Москву, Донбасс. Расширение американской помощи, в свою очередь, подтолкнёт Киев к новому обострению», — уверен Константин Блохин.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Жарихин.

«Заявления, которые звучат со стороны руководства США, — это сигнал, что скоро Вашингтон может расширить поставки Киеву летальных вооружений. Такая активность была снижена в последние годы из-за слабого интереса администрации Трампа к ситуации на Украине. Новый же курс Вашингтона может негативно сказаться на ситуации в Донбассе и подтолкнуть Киев к возобновлению военных действий», — подытожил эксперт.