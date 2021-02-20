Глава Пентагона провёл беседу с министром обороны Украины

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин провёл беседу по телефону с министром обороны Украины Андреем Тараном.
Глава Пентагона провёл беседу с министром обороны Украины

«Ллойд Остин сегодня провёл телефонную беседу с украинским министром обороны Андреем Тараном для укрепления стратегического партнёрства США и Украины», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

Остин подчеркнул, что США остаются привержены поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и будут поддерживать украинские ВС для противостояния России.

По словам Тарана, на Украине продолжат приводить оборонный сектор в соответствие с требованиями НАТО.

Ранее стало известно, что США могут выделить дополнительные $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить