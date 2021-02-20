Глава Пентагона провёл беседу с министром обороны Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провёл беседу по телефону с министром обороны Украины Андреем Тараном.

«Ллойд Остин сегодня провёл телефонную беседу с украинским министром обороны Андреем Тараном для укрепления стратегического партнёрства США и Украины», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

Остин подчеркнул, что США остаются привержены поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и будут поддерживать украинские ВС для противостояния России.

По словам Тарана, на Украине продолжат приводить оборонный сектор в соответствие с требованиями НАТО.

Ранее стало известно, что США могут выделить дополнительные $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины.