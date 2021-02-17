США могут дополнительно выделить $8,5 млн на реформу здравоохранения на Украине

США могут выделить дополнительные $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины. Таким образом, общая стоимость американской программы может превысить $37 млн. Об этом говорится в документе Агентства США по международному развитию (USAID), с которым ознакомился RT.

«Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта... под названием «Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения», исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting. В соответствии с предложенными изменениями, ориентировочная стоимость увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн, то есть на $8,5 млн», — отмечается в обосновании необходимости изменения условий контракта.

Дополнительные средства, как следует из текста, увеличат вероятность успешного достижения целей программы USAID на Украине, сроки реализации которой затянулись вследствие эпидемии коронавируса.

Как уточняется, задержки произошли из-за того, что распространение заболевания нанесло серьёзный ущерб системе украинского здравоохранения. В частности, оно ударило по тем сферам, в которых проводятся крупные системные реформы. Помимо прочего, речь здесь идёт о вопросах финансирования системы охраны здоровья и особенностях организации оказания услуг.

«Эта инициатива значительным образом поспособствует общей устойчивости системы здравоохранения, её эффективности и прозрачности, поможет Украине лучше реагировать на COVID-19 и другие серьёзные угрозы общественному здоровью, а также укрепит сотрудничество и партнёрство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлечёнными сторонами, в том числе с частным сектором», — говорится в документе.

В апреле 2020 года сообщалось о намерении USAID получить информацию о системе здравоохранения Украины и реформе, которая реализуется в этой сфере.

В частности, сотрудники агентства планировали собрать мнения относительно того, как можно улучшить качество предоставляемых в стране медицинских услуг и снизить их стоимость для пациентов.