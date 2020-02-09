Перестройка в ВСУ: как Киев создаёт военные подразделения по стандартам НАТО

Вооружённые силы Украины создали новые командования по стандартам НАТО. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. По планам ведомства эти нововведения должны способствовать скорейшему вступлению Киева в Североатлантический альянс. Однако эксперты отмечают, что подобная «модернизация» вряд ли серьёзно улучшит состояние украинской армии, поскольку не имеет глубокого структурного характера. Аналитики напоминают об отсутствии понятного алгоритма присоединения Украины к НАТО и подчёркивают, что Североатлантический альянс устраивает ситуация, при которой Украина будет оставаться «вечным» партнёром блока.

Вооружённые силы Украины начали «перестройку структуры» своей армии по стандартам НАТО. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

В рамках реорганизации были созданы новые командования ВСУ: объединённых сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности, медицинских сил.

«Во исполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооружённых сил Украины завершился первый этап реформирования Вооружённых сил Украины»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что реформирование армии направлено на достижение чёткого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по натовскому образцу.

По информации украинского Генштаба, на данный момент для дальнейшей трансформации ВСУ продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы страны.

Создание новых командований в рамках ВСУ укладывается в общий курс Украины на присоединение к НАТО, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Уже и в Конституции Украины записано: государство поставило своей целью присоединение к НАТО. А военные подразделения являются базовыми для членства в Североатлантическом альянсе и должны полностью соответствовать тем нормам и стандартам, которые заведены в НАТО. Так что это решение находится в контексте внешнеполитической доктрины, которая существует у Киева», — отметил в беседе с RT эксперт.

Однако, по мнению аналитиков, проводимые сейчас реформы ВСУ не имеют глубокого структурного характера, а касаются скорее внешнего вида армии.

«Эта модернизация началась ещё с Порошенко. Он стремился как можно быстрее провести реформу ВСУ, чтобы армия приняла облик, соответствующий стандартам альянса», — напомнил Андрей Кошкин.

Косметический ремонт

Напомним, активное движение Украины в сторону НАТО началось после госпереворота 2014 года. В 2016-м вступление в альянс было обозначено целью внешней политики страны, а в феврале 2019-го намерение присоединиться к организации было официально закреплено в украинской Конституции.

Как отмечают эксперты, после избрания президентом страны Владимира Зеленского ситуация не изменилась.

«Зеленский продолжает концепцию, которую продвигал Порошенко в отношении НАТО и ЕС», — подчеркнул Андрей Кошкин.

РИА Новости

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В 2017-м Пётр Порошенко утвердил госпрограмму, согласно которой украинская армия должна достичь полной совместимости с НАТО к 2020 году. Речь идёт о правилах STANAG — соглашениях по стандартизации воинских званий, калибров стрелкового оружия, формы, вооружения и военной техники в странах НАТО. В результате на Украине был принят законопроект о введении новых званий для сержантского корпуса ВСУ.

Как считают эксперты, маловероятно, что подобная «модернизация» серьёзно улучшит состояние украинской армии.

«Военные эксперты стран НАТО делают заключения о том, что у Вооружённых сил Украины по-прежнему остаётся множество проблем. Это связано и с подготовкой личного и командного состава, и с коррупцией в армии, и со структурой взаимодействия подразделений ВСУ. Так что пока результат реформ оставляет желать лучшего», — отмечает Андрей Кошкин.

Однако Киеву не удалось завершить модернизацию своих вооружённых сил к обозначенному Петром Порошенко сроку.

5 февраля украинское правительство одобрило новую годовую национальную программу «Украина — НАТО». По плану страна должна через пять лет отвечать требованиям вхождения в альянс.

«Наше правительство включило в свою программу деятельности амбициозную цель — чтобы за пять лет Украина отвечала критериям вступления в НАТО. Какой будет Украина уровня натовских стандартов? Это государство, для которого безопасность и благосостояние гражданина находятся в центре внимания», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Туманные перспективы

Как отмечают эксперты, перспектива вступления Украины в НАТО сомнительна, так как Киев и альянс не выработали чёткого плана по вхождению страны в организацию.

«Альянс не обещал этого (вступления в НАТО. — RT) Украине. И говорить о том, что существует чёткий и понятный алгоритм присоединения Украины к НАТО, явно преждевременно», — заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Более того, несмотря на то что США заявляют о поддержке планов Киева присоединиться к организации, в самом НАТО неоднократно отмечали, что не собираются принимать Украину в состав альянса в ближайшее время, напомнил эксперт.

Так, в опубликованном в октябре 2019 года Парламентской ассамблеей НАТО докладе о степени готовности Украины к членству в организации отмечается, что Киев ещё находится слишком далеко от стандартов НАТО и ЕС. В частности, невзирая на «значительный прогресс», проблема коррупции в оборонном секторе по-прежнему не решена. К тому же в документе говорится о существовании «серьёзного риска», что страна не сможет выполнить поставленную перед собой задачу достичь соответствия стандартам альянса к концу 2020 года.

По мнению Дениса Денисова, Североатлантический альянс устраивает ситуация, при которой Украина будет оставаться «вечным» партнёром блока.

«На данный момент мы можем констатировать, что представители НАТО выбрали своей стратегической позицией подход, в рамках которого Украина будет являться партнёром НАТО, соответствовать стандартам НАТО и, вполне возможно, в будущем предоставлять объекты инфраструктуры, а также свои ВС для нужд альянса. Это вызывает наибольшую обеспокоенность», — пояснил эксперт.

Совместные учения Украины и НАТО

Reuters

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Напомним, 7 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев намерен построить две военные базы по стандартам НАТО в Луганской и Донецкой областях.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — приводит слова главы ведомства пресс-служба Минобороны.

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Андрей Кошкин отмечает, что ситуация, при которой НАТО может использовать территорию Украины даже без её вхождения в состав альянса, создаёт потенциальную угрозу для России.

«Любые крупные новые структуры, которые будут находиться на границах с непризнанными республиками ДНР и ЛНР или на границах с РФ, — это потенциальная угроза национальной безопасности России. Потому что эти базы в будущем могут использоваться в том числе и Североатлантическим альянсом. И это, конечно, прямая угроза национальной безопасности России», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Однако, по мнению аналитиков, у нашей страны достаточно механизмов, чтобы противодействовать подобному продвижению НАТО на восток.

В частности, Денис Денисов считает, что Москва может использовать механизм сотрудничества с соседними странами в рамках региональных организаций, таких как ОДКБ.

«Россия может интенсифицировать по этому направлению взаимодействие со своими основными ключевыми партнёрами. И осуществлять превентивные меры по противодействию подобным шагам со стороны НАТО и Украины», — подытожил эксперт.