Депутат Рады назвал сроки принятия Украины в НАТО

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Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NEWSONE оценил последствия открытия рынка земли в стране, заявив, что Украину примут в НАТО «через полгода после продажи земли иностранцам».
Депутат Рады назвал сроки принятия Украины в НАТО
  • Reuters

Добкин выразил мнение, что закон о рынке земли должен защищать права украинцев, а не права иностранцев, которые, как он считает, «всё скупят».

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам... Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — сказал Добкин.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер» за последнее столетие.

13 ноября украинский парламент одобрил законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.

В Евросоюзе отметили, что поддерживают планы Киева открыть рынок земли, и считают, что это позволит раскрыть «огромный потенциал украинской экономики».

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