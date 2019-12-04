В Раде назвали закон о рынке земли гигантской аферой

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие».
В Раде назвали закон о рынке земли гигантской аферой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Продав землю, мы должны уже напрямую думать о трансплантации органов... Потому что если у людей нет ни земли — ничего нет. Что касается земли, тут всё ещё проще. Перед нами, я думаю, одна из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие», — сказал он.

По его словам, другие европейские страны также торгуют своей землёй, но в этих случаях существуют важные нюансы.

«И в Польше, и в Венгрии продаётся земля. Но есть несколько вопросов. Возьмём Польшу, Венгрию — сколько можно продать земли? 100 га, 200 га, в Венгрии иногда 300 га. А у нас 200 тыс. га — разницу понимают эти аферюги... Они сейчас до 50 тыс. га скажут, мы услышали голос людей, будем продавать 50 тыс. га в одни руки», — добавил он.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

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