Медведчук заявил, что у его фракции есть тысячи поправок к закону о земле
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, в настоящий момент власть желает как можно скорее отменить мораторий на продажу земли.
«Насколько это удастся — мы посмотрим. У нашей фракции, например, несколько тысяч поправок к этому законопроекту. С этим придётся считаться», — сказал он.
Политик добавил, что фракция будет отстаивать интересы украинцев в вопросах земли.
Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.