Медведчук назвал принятие закона о рынке земли преступлением

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал принятие Верховной радой в первом чтении закона о рынке земли на Украине преступлением против украинского народа.

Об этом сообщает «112 Украина».

По мнению политика, таким образом власть нарушила конституционные права украинцев, поскольку ещё не все граждане обеспечены землёй.

«Люди должны дать оценку подобным действиям, потому что мы считаем — наша партия и наша фракция, — что совершено преступление против украинского народа, против экономической возможности, против суверенитета страны», — заявил он.

По его словам, принятие данного закона является требованием Международного валютного фонда и финансовых международных организаций, а также результатом внешнего управления Вашингтона, которое введено на Украине.

«Мы, естественно, будем продолжать борьбу и разъяснять людям, почему это является преступлением против украинского народа, популяризировать истинное назначение этой идеи, которая заложена в продажу земли», — добавил он.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.