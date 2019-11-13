В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.

«На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг», — цитирует его NEWSONE.

Украинский депутат призвал граждан сделать выводы и мобилизоваться.

«Ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать своё мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами», — подчеркнул Рабинович.

Он также напомнил, что Верховная рада находится под контролем правящей партии «Слуга народа», которая сможет в дальнейшем продвигать и другие инициативы.

«Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это произойти, если они не провели референдум среди украинцев, как обещали?» — возмутился политик.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT предупредил о возможном падении рейтингов украинского президента Владимира Зеленского и его команды в случае принятия данного закона.