Эксперт оценил решение Рады поддержать проект о введении рынка земли

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT решение Верховной рады поддержать законопроект о разрешении продавать сельхозземли.

«Я прогнозировал около 235 (парламентариев, которые проголосуют в пользу такого решения. — RT), но в конечном итоге вышло 240 депутатов. Я думаю, что многие депутаты проголосовали за этот законопроект, понимая, что пока что он не вступит в силу, а вся основная борьба развернётся во время подготовки этого законопроекта ко второму и финальному чтениям. Ожидаемо проголосовали, вся политическая борьба вокруг этого вопроса ещё впереди», — отметил он.

По мнению Бортника, украинское общество реагирует негативно на такой сценарий реализации земельной реформы.

«Я думаю, что это приведёт к падению рейтингов президента и его команды, потому что, по разным оценкам, 65—80% украинцев не поддерживают такое бесконтрольное открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что основную массу пугает возможность иностранных компаний претендовать на земли.

Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.

В пользу такого решения проголосовали 240 парламентариев.

Согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).