Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — сказала Савченко.

Она отметила, что ведёт борьбу против этого законопроекта.

«Если этот закон действительно пройдёт, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — сказала она.

Она надеется, что реализацию законопроекта удастся остановить.

Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.

В пользу такого решения проголосовали 240 парламентариев.

Согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также в порядке исключения граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

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