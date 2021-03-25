Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины
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В частности, в документе говорится, что всеобъемлющая оборона страны «не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и, соответственно, истощению национальной экономики».

Отмечается, что она «предусматривает поддержание определённого баланса военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».

Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации госполитики в сфере обороны. Предполагается, что её реализация будет способствовать интеграции в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. 

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что в Киеве рассчитывают на максимально ускоренное вступление в НАТО.

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