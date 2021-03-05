В Киеве выразили надежду на максимально ускоренное вступление в НАТО

В Киеве рассчитывают на максимально ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы считаем, что получение в июне прошлого года статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями вывело нас на абсолютно новый уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности… но мы очень надеемся, что процесс вступления и членства Украины в НАТО будет максимально ускорен», — цитирует его выступление на онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики РИА Новости.

По словам Ермака, «Украина заслуживает стать частью семьи стран НАТО».

Ранее Зеленский заявил, что ближайшей целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО.

В конце 2020 года в МИД Украины заявили, что страна планирует стать полноценным членом НАТО в 2030-м.