В Киеве выразили надежду на максимально ускоренное вступление в НАТО

Короткая ссылка
В Киеве рассчитывают на максимально ускоренное вступление Украины в НАТО, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
В Киеве выразили надежду на максимально ускоренное вступление в НАТО
  • РИА Новости

«Мы считаем, что получение в июне прошлого года статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями вывело нас на абсолютно новый уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности… но мы очень надеемся, что процесс вступления и членства Украины в НАТО будет максимально ускорен», — цитирует его выступление на онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики РИА Новости.

По словам Ермака, «Украина заслуживает стать частью семьи стран НАТО».

Ранее Зеленский заявил, что ближайшей целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО.

В конце 2020 года в МИД Украины заявили, что страна планирует стать полноценным членом НАТО в 2030-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить