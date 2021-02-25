Зеленский рассказал о планах Украины по вступлению в НАТО

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Ближайшей целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о планах Украины по вступлению в НАТО
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«Наша ближайшая цель — ПДЧ», — написал Зеленский в своём Twitter.

Как отметил украинский лидер, он рад слышать от генсека НАТО Йенса Столтенберга, что двери альянса для Украины открыты.

По его словам, на Украине серьёзно относятся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление оборонного сектора.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

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