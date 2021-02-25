Зеленский рассказал о планах Украины по вступлению в НАТО

Ближайшей целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Наша ближайшая цель — ПДЧ», — написал Зеленский в своём Twitter.

Радий чути від @jensstoltenberg, що двері @NATO для #України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у #НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Как отметил украинский лидер, он рад слышать от генсека НАТО Йенса Столтенберга, что двери альянса для Украины открыты.

По его словам, на Украине серьёзно относятся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление оборонного сектора.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.