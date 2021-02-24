Зеленский подписал указ о программах под эгидой Комиссии Украина — НАТО
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Как отмечается, правительству страны поручено «обеспечивать разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО на соответствующие годы, согласно положению».
Также в указе уточняется, что необходимо утвердить мероприятия этих программ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём оценил перспективы вступления Украины в альянс.