Зеленский подписал указ о программах под эгидой Комиссии Украина — НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Как отмечается, правительству страны поручено «обеспечивать разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО на соответствующие годы, согласно положению».

Также в указе уточняется, что необходимо утвердить мероприятия этих программ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём оценил перспективы вступления Украины в альянс.