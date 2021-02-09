Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе к членству, но даты её вступления в альянс нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По его словам, «дверь НАТО остаётся открытой».

Столтенберг подчеркнул, что «фокус должен быть на реализации реформ», которые необходимы, чтобы «обеспечить демократические политический контроль, институты и вооружённые силы».

«Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она к членству. Я не могу назвать дату, но мы продолжим поддерживать Украину», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что страна планирует стать полноценным членом НАТО в 2030 году.