В искажённом свете: как Киев обвинил Москву в затягивании донбасского урегулирования

Разрешение конфликта в Донбассе зависит от России, которая якобы не даёт зелёный свет для этого. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Также министр сообщил об ухудшении ситуации на юго-востоке Украины. Ранее о росте напряжённости в регионе заявлял и представитель ДНР в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров. Киев пытается обвинить Москву в затягивании противостояния в Донбассе, но в действительности ответственность за это лежит исключительно на украинской стороне, отмечают эксперты. Киев намеренно саботирует выполнение Минских соглашений, так как хочет изменить их условия в свою пользу, констатируют аналитики.

Конфликт в Донбассе может закончиться за неделю, если Россия «согласится его прекратить». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.

Глава украинского МИД обвинил Россию в том, что она якобы не ответила взаимностью на «ни на один конструктивный жест, шаг или предложение Украины». Также Кулеба заявил, что Россия якобы готовит эскалацию напряжённости в Донбассе и не соглашается созвать очередной саммит нормандской четвёрки.

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При этом в Киеве считают, что усилия для урегулирования донбасского конфликта могут приложить Великобритания и США.

«Все пути решения понятны, много раз обговаривались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зелёного света от Москвы, чтобы двигаться вперёд. Если Москва политически решит придерживаться своих обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решён легко и достаточно быстро. Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы — всё это давно детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя, не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершён за неделю», — заявил он.

Украинский министр также добавил, что со второй половины декабря в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, а также снижается эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе, где встречаются Россия, Украина и ОБСЕ.

Как отмечают эксперты, украинская сторона намеренно искажает реальное положение дел, пытаясь выставить Москву виновницей донбасского конфликта.

«Украина, а не Россия отказывается исполнять Минские соглашения. И если бы Киев согласился выполнить свои обязательства, конфликт бы давно завершился. Однако вместо этого Киев обвиняет во всём Москву», — отметил в комментарии RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как отметил эксперт в беседе с RT, именно Украина отказывается следовать Минским соглашениям.

«Согласно документу, Киев должен выполнять условия в качестве проигравшей стороны (Минские соглашения были заключены после поражения ВСУ в боях с ополченцами Донбасса под Дебальцево. — RT). Однако власти Украины сделали вид, что забыли об этом, поэтому теперь пытаются выдвигать ультимативные требования. Ситуация усугубляется тем, что США, Германия и Франция поддерживают Украину в её требованиях. Ситуация зашла в тупик. А Дмитрий Кулеба просто транслирует позицию украинского руководства», — пояснил эксперт.

Баланс на грани

О том, что положение на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил и представитель самопровозглашённой ДНР в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров. Он отметил, что изначально после вступления в силу мер по контролю и прекращению огня ситуация улучшилась.

«Однако последние два месяца обстановка стремительно ухудшается», — заявил Никоноров РИА Новости.

В начале марта с похожим заявлением выступил полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Он сообщил о «новой волне нарушений», совершённых украинской стороной на линии соприкосновения.

«Это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти», — подчеркнул он.

На линии соприкосновения в Донбассе

РИА Новости

© Валерий Мельников

12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла украинскую сторону от дальнейшей эскалации напряжённости. Она добавила, что Киев пытается прикрыть своё бездействие и «откровенный саботаж» достигнутых ранее договорённостей обвинениями в адрес России, а также переложить на неё ответственность за то, что украинская сторона фактически завела переговорный процесс в тупик.

В свою очередь, глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ситуация на востоке Украины может стать вопросом «возможного широкомасштабного конфликта», если Россия «не остановится в своих аппетитах».

Кравчук также сообщил тогда об усилиях Киева по привлечению США к трёхсторонней контактной группе по Донбассу. По словам экс-президента Украины, на этот предмет ведутся консультации.

По мнению Бориса Межуева, если в Донбассе с новой силой вспыхнет открытый вооружённый конфликт, вина за это будет лежать на Украине.

«Украина может спровоцировать войну, причём кровопролитную, потерпеть в ней поражение, а затем получить максимальную поддержку со стороны Запада, который введёт новые санкции против России», — считает эксперт.

Политика пересмотра

Напомним, военный конфликт между украинскими правительственными силами и ополчением самопровозглашённых республик Донбасса начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. В феврале 2015 года главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР, представители России, Украины и ОБСЕ подписали Минские соглашения. Документ является подробным планом урегулирования конфликта.

Стороны обязались прекратить огонь, а также отвести все тяжёлые вооружения на равные расстояния для создания зоны безопасности. Сразу после этого должен стартовать диалог о «модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством», а также законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Рада, в свою очередь, должна обозначить территории, на которые будет распространяться этот нормативный акт.

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Возвращение Украине контроля над границей с Россией должно начаться после проведения в Донбассе местных выборов и завершения политического урегулирования. Украина также обязалась провести децентрализацию с учётом особенностей некоторых районов Донбасса, закрепив это в конституции. Кроме того, на Украине должно быть принято постоянно действующее законодательство об особом статусе этих территорий.

Однако на практике украинская сторона не спешила следовать принятым обязательствам. Во время избирательной кампании Владимир Зеленский обещал положить конец кровопролитию в Донбассе. Заняв пост президента Украины, он действительно предпринял шаги в этом направлении. В 2019 году стороны развели силы на трёх участках линии соприкосновения. Кроме того, Киев подписал формулу Штайнмайера, которая определяет механизм реализации Минских соглашений.

На этом подвижки закончились. Киев по-прежнему отказывается начать процесс политического урегулирования и пытается переписать условия Минских соглашений.

О необходимости изменить условия документа Владимир Зеленский заявил вскоре после саммита нормандской четвёрки в Париже.

В частности, украинские власти хотят пересмотреть положение о госгранице — Киев не устраивает пункт, согласно которому граница с Россией должна перейти под контроль Украины только после проведения выборов в Донбассе.

Одновременно Киев пытается разработать альтернативный Минским соглашениям план. Как ранее заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, план мирного урегулирования конфликта уже подготовлен Украиной и западными партнёрами и ждёт, когда Россия одобрит его.

«Сегодня на столе лежит конкретный план — план мирного урегулирования, который предложен Германией и Францией, доработан Украиной. И мы считаем, что он абсолютно соответствует духу и принципу Минских соглашений, он соответствует нормам международного права. В случае, если Россия сегодня задекларирует свою готовность относительно прекращения войны, реинтеграции оккупированных территорий на Украину, возврата наших граждан, то это будет соответствовать всем критериям... Ждём позицию со стороны России», — заявил Ермак.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

По его словам, отказ Москвы будет означать, что она не хочет прекращения войны.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

Комментируя это заявление украинской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о существовании такого документа.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков журналистам.

Единство вопреки

По мнению экспертов, все последние заявления Киева говорят о том, что украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения.

«Сейчас украинские власти используют антироссийскую риторику для сплочения нации. Если Киев и готов присоединить Донбасс, то только при условии, что Украина останется монолитным государством. Донбасс же станет в этом случае плацдармом, нацеленным против России. Поэтому предусмотренная в Минских соглашениях децентрализация Киев не устраивает», — отметил Борис Межуев.

Эксперт полагает, что для разрешения этих противоречий требуется смена политического курса Украины и отказ Киева от евроатлантического вектора политики.

«Для этого к власти на Украине должны прийти люди, которые разорвут привязку украинского национализма к антироссийской политике. И сплочение украинской нации не будет означать превращение её в вооружённого соперника России», — добавил Межуев.

При этом негативную роль для урегулирования конфликта играет ориентация Киева на Вашингтон, уверен эксперт.

«Зеленский понимает, что отношение России и США в первый год президентства Байдена будут тяжёлыми на уровне публичного обмена мнениями, соответственно, компромисс найти будет сложно. В этих условиях Зеленский подталкивает США к более активной помощи Украине. Киев хотел бы, чтобы Вашингтон жёстко поставил вопрос о возвращении Донбасса в состав Украины без гарантий безопасности», — полагает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается Владимир Жарихин. По словам эксперта, Киев готов к разрешению конфликта лишь при условии капитуляции республик Донбасса. Поэтому украинская сторона отказывается от Минских соглашений, которые дают определённые гарантии и права региону в составе Украины.

«Украина хочет разрешить конфликт с позиций победителя, им при этом не являясь. Между тем гражданский конфликт уже мешает развиваться не только Донбассу, но и Украине, поскольку закрывает путь для иностранных инвестиций. Можно считать, что этот курс привёл к тому, что Украина сегодня является самой бедной страной Европы», — подытожил эксперт.