«Украина нагнетает ситуацию»: в России отреагировали на слова Кравчука о «радикальных шагах» по Донбассу

Украина нагнетает ситуацию в Донбассе и заранее ищет виновных. Об этом заявили в Госдуме, комментируя слова главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука о готовности Киева к «радикальным шагам» из-за поведения России, которая, как он считает, должна признать себя стороной конфликта на юго-востоке Украины. Вместе с тем в Совфеде указали, что Киев должен договариваться с руководителями ДНР и ЛНР. Ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию конфликта. При этом в Кремле выразили серьёзную обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью на линии соприкосновения в Донбассе.

Выдвигаемые бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком обвинения и угрозы в отношении России по ситуации в Донбассе ведут лишь к нагнетанию напряжённости. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он также указал, что Киев, прежде всего, должен договариваться с руководителями самопровозглашённых республик.

«Россия не является стороной конфликта. Договорённости должны быть между Украиной и ДНР и ЛНР. Самая большая договорённость была бы, если бы они пришли к прямому диалогу. Киев от него отказывается, пытается сделать Россию стороной конфликта», — сказал сенатор в беседе с RT.

При этом, по его словам, альтернатив Минским соглашениям не существует.

«Если Украина откажется от Минских соглашений, тогда у неё вообще не будет никаких соглашений по Донбассу, и у всех будут развязаны руки. Если кто-то считает, что это приведёт к военному вторжению в Донбасс, оккупации Донбасса, то он глубоко заблуждается. Ещё раз говорю, что если все эти громкие военные заявления и закончатся какими-то реальными действиями, то это будет означать разрушение Украины как государства», — подчеркнул Цеков.

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В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заметил, что Киев не выполняет минские договорённости, но при этом ищет виновных на стороне.

«Россия настаивает на их выполнении, мы неоднократно это подчёркивали и призывали подписантов этих договорённостей, Францию и Германию, занять более активную, жёсткую позицию относительно Украины по выполнению соглашений. К сожалению, мы этого не видим. Сейчас Украина нагнетает ситуацию на границе разделительной зоны, пытается уже заранее найти виновных», — заявил собеседник RT.

Накануне председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид Кравчук пригрозил России «радикальными шагами» по Донбассу, если Москва не признает себя стороной конфликта.

«Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и её можно вывести из этого только радикальными шагами», — сказал он в эфире канала «Украина 24».

Леонид Кравчук

РИА Новости

По его мнению, российская сторона якобы не настроена на достижение мира в Донбассе. При этом он указал, что Киев не позволит Москве действовать так, как она хочет, и сделает всё, чтобы «поставить Россию в рамки международного права».

«Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договорённости. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчёркиваю, подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперёд. Это очень радикальный шаг», — заявил первый президент Украины.

Отметим, что в Донбассе в последнее время наблюдается очередной виток роста напряжённости.

Ранее Кравчук выразил протест из-за того, что силы самопровозглашённой Донецкой народной республики получили от руководства разрешение открывать упреждающий огонь по позициям ВС Украины.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договорённостей», — говорил глава украинской делегации в ТКГ.

Вдобавок министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в занятии «деструктивной» позиции на последних заседаниях трёхсторонней контактной группы.

Заметим, что Народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям вести огонь на упреждение для защиты населения от «украинского террора», поскольку международные наблюдатели никак не реагируют на нарушение Киевом условий перемирия.

В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов указал, что украинская власть «свела к нулю» большинство ранее согласованных гарантий безопасности: «Украина провоцирует военную эскалацию конфликта».

Военнослужащий самопровозглашённой Донецкой народной республики

Reuters

© Alexander Ermochenko

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве «с глубокой озабоченностью» наблюдают за растущей напряжённостью на линии соприкосновения.

«Мы фиксируем всё чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооружённых сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И всё это повод для нашей серьёзной обеспокоенности», — пояснил официальный представитель Кремля.