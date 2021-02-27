«Киеву люди не нужны»: как Украина развивает инициативы по «деоккупации» неподконтрольных территорий

Украинское правительство в ближайшее время планирует начать работу так называемой «Крымской платформы». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он ожидает, что международная переговорная площадка примет гостей накануне Дня независимости, который отмечается 24 августа. По мнению экспертов, «Крымская платформа», как и другие инициативы украинских властей по «деоккупации» территорий, вряд ли повлияет на международную ситуацию и не улучшит имидж Украины в глазах жителей Крыма и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках указа по «деоккупации» Крыма поручил правительству страны организовать работу так называемой «Крымской платформы». По его словам, первое заседание этого формата переговоров должно пройти в Киеве накануне Дня независимости (отмечается 24 августа).

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма», — заявил Зеленский.

По его словам, на полуострове якобы регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар, преследуется свобода слова, мышления и религии.

В Москве неоднократно опровергали подобные заявления. На брифинге в ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Крым вошёл в состав России добровольно, в строгом соответствии с нормами международного права.

По её словам, в области соблюдения прав человека РФ привержена своим международным обязательствам, а украинские власти не имеют представления о реальной ситуации в Крыму.

Попытка вернуться в политическую игру

О готовящемся запуске международной площадки, где будут обсуждаться «вопросы» Крыма, Киев объявил ещё летом 2019 года. Позднее украинские власти заявили, что рассчитывают провести первую встречу 26 февраля 2021 года, в учреждённый Зеленским День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Однако саммит так и не состоялся.

Как пояснил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сейчас официальный Киев рассчитывает на то, что высокопоставленные иностранные гости не смогут отказаться от приглашения посетить Киев в канун празднования Дня независимости.

В целом, как полагает эксперт, создание «Крымской платформы» стоит рассматривать как попытку Украины «снова вернуться в политическую игру, актуализировать себя и свои цели».

Майдан Незалежности в центре Киева

Gettyimages.ru

«Конечно, не стоит переоценивать этот инструмент. «Крымская платформа» кардинально не повлияет на положение дел. Скорее всего, если эта встреча и произойдёт, то она станет площадкой для обсуждения возможных санкций против России», — рассуждает Бортник.

Однако с точки зрения президента Украины, работа «Крымской платформы» якобы позволит координировать «международные усилия для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова».

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнёрами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», — сказал в октябре 2020 года Зеленский в ежегодном послании к Верховной раде.

В декабре президент Украины призвал представителей дипломатического корпуса страны активнее работать над привлечением иностранных государств к участию в «Крымской платформе», напомнив, что «эту инициативу уже поддержали наши партнёры в Европе и Северной Америке».

Также по теме «Безнравственная и бессмысленная акция»: в России ответили на намерение Украины блокировать подачу воды в Крым Намерение Украины заблокировать подачу воды в Крым — это безнравственная и бессмысленная акция, заявил глава комитета Совфеда по...

В феврале своё положительное отношение к «Крымской платформе» обозначили госсекретарь США Энтони Блинкен и депутаты Европарламента.

В свою очередь, глава Белого дома Джо Байден 26 февраля заявил, что «США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией». По его словам, Вашингтон продолжит работу по «привлечению России к ответственности за агрессию на Украине».

При этом на текущий момент ни Госдеп, ни законодательный орган ЕС не объявляли о готовности принять непосредственное участие в работе платформы.

Как прогнозируют эксперты, вопрос приезда представителей ЕС, США и ведущих европейских государств ещё несколько месяцев будет оставаться открытым. Аналитики не исключают, что Киев сможет собрать 23 августа делегации западных государств, однако их состав вряд ли будет представительным.

«Очень многое здесь будет зависеть от Вашингтона — условно говоря, какую методичку для своих союзников он выпустит. Байден, будучи вице-президентом США, много раз посещал Украину, но пока своего отношения к Киеву, особенно после коррупционных скандалов вокруг его сына Хантера, он ещё не сформировал», — отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что украинская дипломатия не сможет организовать встречу на уровне саммита. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что на Западе прекрасно осознают невозможность возращения Крыма в состав Украины.

«Наверное, высшее западное руководство кого-то всё-таки отправит для участия в «Крымской платформе», но это не будет встреча на высоком уровне. США и ЕС вопрос принадлежности полуострова особо не интересует. Украина для них — это расходный материал, а антироссийская риторика по Крыму воспринимается как один из инструментов «сдерживания» России», — пояснил Брутер.

Борьба за умы и сердца

В своём видеообращении Зеленский также заявил, что крымчанам «пора возвращаться домой».

«Дорогой Крым! Тебя ждёт вся Украина. «Добро пожаловать» обычно говорят гостям. А родным говорят: «С нетерпением ждём дома». Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой. Ждём. Верим. Любим. Народ Украины», — сказал президент Украины.

Как отмечают эксперты, с приходом к власти Зеленского Киев запустил ряд инициатив, направленных на борьбу за умы и сердца жителей неподконтрольных территорий.

Почтовая открытка в честь воссоединения Крыма с Россией

РИА Новости

© Тарас Литвиненко

Одна из них — «Национальная платформа примирения и единства», которую курирует Сергей Сивохо, занимавший ранее должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Проект предполагает создание площадки для диалога между Киевом и жителями неподконтрольных районов Донбасса. Однако в марте 2020 года на презентации этой инициативы на Сивохо напали националисты. После этого он потерял должность в СНБО, а «Национальная платформа примирения и единства» не отметилась ни одним масштабным мероприятием, направленным на налаживание диалога с населением ДНР и ЛНР.

Ещё одной инициативой Киева стал запуск с 1 марта 2020 года вещания телеканала «Дом». Перед этим СМИ была поставлена задача «вернуть политическую и культурную жизнь Украины в повестку дня» людей на неподконтрольных территориях. Однако, судя по скромным просмотрам на странице телеканала в YouTube, контент «Дома» не пользуется ажиотажным спросом.

Также по теме «Средневековые методы»: почему Зеленский заблокировал работу оппозиционных телеканалов Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что введённые против ряда телеканалов санкции были «законными» и «справедливыми»....

Эксперты объясняют бесплодность проектов по улучшению имиджа современной Украины нежеланием властей возвращать потерянные после госпереворота 2014 года территории и население, которое нелояльно официальному Киеву.

«Сейчас не стоит задача вернуть эти территории. Сама украинская власть делает всё, чтобы эти люди не могли больше вернуться. Она максимально изолирует эти территории. Стоит задача использовать эту проблему лишь как дополнительный рычаг давления на Россию», — говорит Бортник.

Стоит отметить, что в ближайшей перспективе в отношении населения неподконтрольных регионов Киев может ввести систему жёстких санкций под предлогом борьбы с гражданами, которые в той или иной форме взаимодействовали с «оккупационными властями» и «государством-агрессором», а также не признавали суверенитет Украины над «временно оккупированными территориями».

Соответствующие поправки в законодательство, внесённые на рассмотрение депутатами от партии «Слуга народа», были зарегистрированы в Раде на этой неделе. Законопроекты под номерами 5143 и 5144 предполагают разнообразные виды наказания для «коллаборационистов», вплоть до тюремного заключения.

«Киеву не нужны люди, проживающие на неподконтрольных территориях. Подобными инициативами украинские власти практически прямо дают понять, что население, если оно вернётся под контроль Киева, подвергнется репрессиям. Я думаю, что Украине если и нужны эти территории, то точно без людей», — отметил Андрей Суздальцев.

Эксперт напомнил, что Минские соглашения предусматривают всеобщую амнистию даже для участников боевых действий против ВСУ. Но при Зеленском Киев продолжил курс на пересмотр договорённостей, отталкивая таким образом от себя население, которое при выполнении политической части должно быть реинтегрировано в состав Украины.

«Политика Киева не направлена на гражданское примирение и учёт мнения жителей Донбасса. В принципе, и сами они, я думаю, прекрасно понимают, какая незавидная участь их ожидает в составе Украины, куда их так активно зовёт Зеленский», — резюмировал Суздальцев.