«Проинформировать компетентные органы Евросоюза и США»: Зеленский ввёл санкции против «Спортмастера»

Президент Украины подписал указ о введении санкций против 27 физических и юридических лиц, включая фирму — владельца сети магазинов «Спортмастер». Рестрикции сроком на три года также распространены на Севастопольский государственный университет, несколько российских компаний и граждан, а также на украинского политика Виктора Медведчука и его супругу. Владимир Зеленский также скорректировал санкции, введённые в конце января против китайских инвесторов авиационного предприятия «Мотор Сич». Они, в свою очередь, готовятся к международному арбитражу, в котором намерены взыскать с Украины $3,6 млрд из-за понесённых убытков, связанных с блокированием ранее проведённых сделок.

Президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к 27 физическим и юридическим лицам, включая компанию — владельца сети магазинов «Спортмастер». Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 19 февраля, однако опубликован он был накануне вечером.

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского cоюза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», — говорится в решении СНБО.

Рестрикции сроком на три года введены против 12 российских компаний, включая «Новошахтинский завод нефтепродуктов», сингапурскую фирму Sportmaster Operations Pte. Ltd, четырёх юрлиц, зарегистрированных на Виргинских островах, Evirer Ltd из ОАЭ и Севастопольский государственный университет.

Согласно Единому госреестру юрлиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd владеет 99% компании «Спортмастер-Украина», пишет агентство «ЛIГА.net». Зарегистрированная в 2012 году фирма, по данным ЕГРЮЛ, также владеет 100% акций головной российской компании «Спортмастер».

Решением СНБО компании запрещены торговые операции и перевозки по территории Украины, блокирован вывод капитала за пределы страны, а также запрещён ввоз продукции как самой фирмой, так и с привлечением посредников.

Под украинские санкции подпали четверо россиян, связанные с компаниями «Торговый дом «Донские угли» и «Дон Экспорт», и главный редактор научного журнала «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» Михаил Попов.

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Кроме того, рестрикции применены к трём гражданам Украины: главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, его супруге Оксане Марченко и Наталье Лавренюк — гражданской жене депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В отношении него СНБО ввёл санкции в начале февраля, а вместе с тем заблокировал вещание трёх крупных телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Как пояснял секретарь СНБО Алексей Данилов, последние ограничения введены в рамках расследования уголовного дела по статье «Финансирование терроризма».

Действия киевских властей в отношении Медведчука поддержали в посольстве США на Украине, заявив, что политик с 2014 года находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины».

Комментируя это заявление диппредставительства, глава комиссии Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал его «сертификатом лицемерия и двоемыслия», которое посольство США выдало киевской власти и «самостийной» части украинского общества.

«Посольство США на Украине сертифицировало санкции киевских властей против Медведчука… Кто бы сомневался. Странно, что киевские власти тянули семь лет, не решаясь легализовать американское решение. Легализовали. Штамп проставлен… Оказывается, так тоже можно было», — отметил сенатор.

Заседание СНБО Украины

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Своим указом Владимир Зеленский также скорректировал санкции, введённые в конце января против ряда китайских компаний и граждан КНР, связанных с инвестициями в предприятие «Мотор Сич». Согласно открытым данным, китайские инвесторы приобрели крупный пакет акций производителя авиационных двигателей в 2016 году (по данным источника Интерфакс-Украина в правительстве, по состоянию на декабрь 2020-го порядка 75% компании принадлежало акционерам из КНР).

Однако в 2017 году СБУ возбудила уголовное дело по факту покупки 41% акций, после чего на них был наложен арест. Как сообщили в пресс-службе компании Beijing Skyrizon, также подпавшей под санкции, с июля 2017-го фирма вела переговоры с Киевом «в надежде уладить недоразумение и миролюбиво урегулировать инвестиционный спор». В августе 2020-го компания начала юридическую защиту своих прав «в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже вредоносной клеветы со стороны государства Украина».

В августе 2019-го о своей «обеспокоенности» продажей «Мотор Сич» китайским инвесторам в ходе визита в Киев заявил Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности. Позднее этот вопрос поднимали бывший временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор, экс-замгоссекретаря Стивен Биган и бывший глава Госдепа Майк Помпео, который в ходе встречи с Зеленским назвал сделку по «Мотор Сич» примером «злонамеренных инвестиций».

В результате в декабре 2020 года Skyrizon начала международный инвестиционный арбитраж против Украины. В китайской компании сообщили, что 13 января 2021-го Печерский райсуд Киева признал фирму потерпевшей от противоправных действий СБУ стороной.

Изначально предварительная сумма, которую китайские инвесторы намеревались взыскать с Украины из-за понесённых убытков, составляла $3,5 млрд. В середине февраля она выросла ещё на $100 млн.

Возвращаясь к последним указам Владимира Зеленского: он также ввёл в действие решение СНБО о возврате в государственную собственность части нефтепродуктопроводов «Самара — Западное направление» и «Грозный — Армавир — Трудовая», проходящих через территорию Украины (общая протяжённость — 1433 км).

Первый из них предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину и далее транзитом в Европу. СМИ связывают одного из владельцев украинской части трубопровода с Виктором Медведчуком. Второй же, по данным компании «Транснефть», выведен из эксплуатации и демонтирован, однако судебные разбирательства вокруг него шли в 2005—2015 годах. В феврале 2016-го «Транснефть» продала пролегающие по территории Украины участки принадлежавших ей нефтепродуктоводов швейцарской компании International Trading Partners AG.