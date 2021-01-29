Украина ввела санкции против китайских компаний

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Украина ввела санкции против ряда китайских компаний, а также против одного гражданина Китая.
Украина ввела санкции против китайских компаний
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Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе Зеленского.

В дополнении к документу говорится, что санкции введены против гражданина КНР Ван Цзиня и компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Ранее сообщалось, что Зеленский одобрил новые санкции в отношении России.

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