Украина ввела санкции против китайских компаний
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Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе Зеленского.
В дополнении к документу говорится, что санкции введены против гражданина КНР Ван Цзиня и компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Ранее сообщалось, что Зеленский одобрил новые санкции в отношении России.