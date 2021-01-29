Украина ввела санкции в отношении России

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Украина ввела санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Это следует из указа украинского лидера Владимира Зеленского.
Украина ввела санкции в отношении России
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Уточняется, что Совет национальной безопасности и обороны внёс изменения в своё решение от 14 декабря 2020 года и расширил санкционный список.

«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введённого в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — отмечается в тексте.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины ввело санкции в отношении 13 российских компаний в сфере авиации.

В декабре российское правительство утвердило список из 849 имён, которые попадают под действие персональных санкций против Украины.

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