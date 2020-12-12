Российский санкционный список в отношении Украины расширен

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Российское правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины.
Российский санкционный список в отношении Украины расширен
  • Reuters

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 «О мерах по реализации указа президента России от 22 октября 2018 года №592»... изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — говорится в сообщении.

На данный момент список включает в себя 849 фамилий.

Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный предложил провести военную операцию по захвату Крыма.

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