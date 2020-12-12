Российский санкционный список в отношении Украины расширен
- Reuters
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 «О мерах по реализации указа президента России от 22 октября 2018 года №592»... изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — говорится в сообщении.
На данный момент список включает в себя 849 фамилий.
Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный предложил провести военную операцию по захвату Крыма.