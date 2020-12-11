Украинский дипломат предложил отобрать у России Крым силой
- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, в эфире телеканала ATR дипломат заявил, что первые пять лет после потери полуострова Киев мог восстановить контроль с помощью мирной реинтеграции.
«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно чётко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал Бессмертный.
По его словам, сначала украинским властям необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен», а затем «решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о поиске новых путей «возвращения» территорий.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.