Украинский дипломат предложил отобрать у России Крым силой

Короткая ссылка
Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный предложил провести военную операцию по захвату Крыма.
Украинский дипломат предложил отобрать у России Крым силой
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, в эфире телеканала ATR дипломат заявил, что первые пять лет после потери полуострова Киев мог восстановить контроль с помощью мирной реинтеграции.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно чётко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал Бессмертный.

По его словам, сначала украинским властям необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен», а затем «решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о поиске новых путей «возвращения» территорий. 

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить