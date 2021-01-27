В Раде заявили о введении санкций против ряда российских компаний
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост депутата в его Telegram-канале.
«Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков», — написал он, прикрепив к сообщению копию приложения, в котором значатся 13 компаний с регистрацией в России.
По словам Гончаренко, санкции введены из-за осуществления полётов в районе территории Крыма.
Ранее глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что он уверен в том, что в отношении России будут введены новые санкции из-за ситуации на юго-востоке Украины.