Кравчук предрёк расширение санкций против России

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уверен, что в отношении России будут введены новые санкции из-за ситуации на юго-востоке Украины.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не всё прощается агрессору», — цитирует политика газета «Вести».

Кравчук также отметил, что вернуть неподконтрольные территории можно лишь политическим и дипломатическим путём.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования в Донбассе видна невооружённым глазом.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать.