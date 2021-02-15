Инвесторы «Мотор Сич» из КНР увеличили в споре с Украиной сумму ущерба
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия «Мотор Сич».
Отмечается, что таким образом сумма, которую хотят взыскать инвесторы, возросла до $3,6 млрд.
«Китайские инвесторы «Мотор Сич» увеличили предварительную сумму убытков на минимум $100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже: с $3,5 млрд до не менее чем $3,6 млрд», — говорится в заявлении.
Уточняется, что рост суммы требований обусловлен расширением группы истцов ещё несколькими китайскими акционерами, понёсшими «значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение её международных обязательств».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение Киевом санкций против китайских компаний, которые являются инвесторами украинской компании «Мотор Сич».