Инвесторы «Мотор Сич» из КНР увеличили в споре с Украиной сумму ущерба

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Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.
Инвесторы «Мотор Сич» из КНР увеличили в споре с Украиной сумму ущерба
  • © РИА Новости / Марина Лысцева

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия «Мотор Сич».

Отмечается, что таким образом сумма, которую хотят взыскать инвесторы, возросла до $3,6 млрд.

«Китайские инвесторы «Мотор Сич» увеличили предварительную сумму убытков на минимум $100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже: с $3,5 млрд до не менее чем $3,6 млрд», — говорится в заявлении.

Уточняется, что рост суммы требований обусловлен расширением группы истцов ещё несколькими китайскими акционерами, понёсшими «значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение её международных обязательств».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение Киевом санкций против китайских компаний, которые являются инвесторами украинской компании «Мотор Сич».

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