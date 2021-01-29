В МИД Украины оценили санкции против китайских компаний

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение Киевом санкций против китайских компаний, которые являются инвесторами украинской компании «Мотор Сич».
В МИД Украины оценили санкции против китайских компаний
  • РИА Новости

По его мнению, санкции против китайских инвесторов украинской компании «Мотор Сич» не имеют отношения к инвестиционному климату в стране.

«Мотор Сич» — это настолько уникальный кейс, скажу вам, что с дипломатической точки зрения очень интересный... Но всё, что происходит вокруг «Мотор Сич», не имеет на самом деле никакого отношения к инвестиционному климату на Украине в целом», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил мнение, что представители бизнеса понимают, что дело с приобретением китайским инвестором компании «Мотор Сич» — это «отдельный случай».

Ранее Украина ввела санкции против гражданина КНР Ван Цзиня и китайских компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Ряд фирм, попавших под украинские санкции, участвовали в бизнес-операциях, связанных с украинской компанией «Мотор Сич». Так, например, ещё в августе 2019 года директор по связям с общественностью украинского предприятия «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.

По разным данным, процедуры, связанные с покупкой украинского предприятия китайскими компаниями, начались ещё в 2016 году.

Подробности — в материале RT.

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