В МИД Украины оценили санкции против китайских компаний
- РИА Новости
По его мнению, санкции против китайских инвесторов украинской компании «Мотор Сич» не имеют отношения к инвестиционному климату в стране.
«Мотор Сич» — это настолько уникальный кейс, скажу вам, что с дипломатической точки зрения очень интересный... Но всё, что происходит вокруг «Мотор Сич», не имеет на самом деле никакого отношения к инвестиционному климату на Украине в целом», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он выразил мнение, что представители бизнеса понимают, что дело с приобретением китайским инвестором компании «Мотор Сич» — это «отдельный случай».
Ранее Украина ввела санкции против гражданина КНР Ван Цзиня и китайских компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Ряд фирм, попавших под украинские санкции, участвовали в бизнес-операциях, связанных с украинской компанией «Мотор Сич». Так, например, ещё в августе 2019 года директор по связям с общественностью украинского предприятия «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.
По разным данным, процедуры, связанные с покупкой украинского предприятия китайскими компаниями, начались ещё в 2016 году.
Подробности — в материале RT.