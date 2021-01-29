В МИД Украины оценили санкции против китайских компаний

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение Киевом санкций против китайских компаний, которые являются инвесторами украинской компании «Мотор Сич».

По его мнению, санкции против китайских инвесторов украинской компании «Мотор Сич» не имеют отношения к инвестиционному климату в стране.

«Мотор Сич» — это настолько уникальный кейс, скажу вам, что с дипломатической точки зрения очень интересный... Но всё, что происходит вокруг «Мотор Сич», не имеет на самом деле никакого отношения к инвестиционному климату на Украине в целом», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил мнение, что представители бизнеса понимают, что дело с приобретением китайским инвестором компании «Мотор Сич» — это «отдельный случай».

Ранее Украина ввела санкции против гражданина КНР Ван Цзиня и китайских компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Ряд фирм, попавших под украинские санкции, участвовали в бизнес-операциях, связанных с украинской компанией «Мотор Сич». Так, например, ещё в августе 2019 года директор по связям с общественностью украинского предприятия «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.

По разным данным, процедуры, связанные с покупкой украинского предприятия китайскими компаниями, начались ещё в 2016 году.

Подробности — в материале RT.